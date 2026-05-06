“Città SiCura” incontra i quartieri: dopo le Spinete, prossima tappa domenica a San Raffaele

La volontà di fare qualcosa per la Città di oggi e ancor di più per quella di domani, in cui vivranno i suoi figli, è stata la molla che ha spinto Maria Elena Di Fazio ad accettare la sfida nella Lista “Città SiCura”, al fianco di Francesco Ciccone, Candidato alla carica di Sindaco per la Coalizione di cui fa parte anche Fondi Vera.

Con lei, alle Spinete, abbiamo raccontato il nostro modello di sviluppo della Fondi del futuro, in cui quartieri privi di servizi non dovranno esistere, e la qualità della vita tornerà ad essere una priorità - commenta al termine dell’incontro di Martedì sera Francesco Ciccone.

Riteniamo assurdo che in questa zona così altamente popolata non trovino ancora spazio aree verdi, spazi gioco, elementi di arredo urbano, percorsi ciclabili e servizi fondamentali - ha detto Ciccone di fronte alla platea di sostenitori e residenti di Via Danimarca e delle strade limitrofe, nel quartiere Spinete.

La Città deve diventare Amica delle Mamme lavoratrici che fanno fatica a conciliare i due ruoli importanti e che a volte sono costrette a rinunciare a grandi opportunità. Per loro e per le famiglie più in generale Fondi deve sapersi trasformare in un porto sicuro, dove ogni quartiere possa disporre di spazi di aggregazione e inclusione, centri di ritrovo, aree di socializzazione - ha ricordato la Di Fazio durante la sua presentazione.

Ha preso parte all’incontro di ieri sera anche una rappresentanza degli altri Candidati della Lista “Città SiCura”. Tra loro è intervenuto Mariopio Di Veglia, che ha fatto i migliori auguri alla Di Fazio anticipando quelle che saranno le prossime tappe di questo viaggio nel territorio: