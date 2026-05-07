Paolo Di Manno (Lista Del sole): rafforzare Salute e Servizi per far partecipare i Giovani

La mia candidatura nasce da un desiderio di avere una Fondi come una piramide alla cui base Forte ci sono salute sicurezza e servizi (essendo un operatore sanitario del 118 la salute della cittÃ mi sta a cuore ogni giorno, infatti vivo la cittÃ dal basso, entro nelle case delle persone e serve un cambio di passo), in cima la punta di diamante del futuro che sono i giovani, farli restare nel territorio e farli partecipare attivamente con le loro passioni e capacitÃ allo sviluppo del territorio.

Al centro tutto ciÃ² che questa cittÃ ha da offrire e che possiamo valorizzare: agricoltura e allevamento, commercio, sport, turismo, innovazione e cultura.

Il mio motto e semplice

Ogni Strada merita attenzione

Ogni Quartiere merita rispetto

Ogni Cittadino merita di contare

Paolo Di Manno