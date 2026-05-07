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Paolo Di Manno (Lista Del sole): rafforzare Salute e Servizi per far partecipare i Giovani

La Redazione
Comunicati Stampa
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La mia candidatura nasce da un desiderio di avere una Fondi come una piramide alla cui base Forte ci sono salute sicurezza e servizi (essendo un operatore sanitario del 118 la salute della cittÃ  mi sta a cuore ogni giorno, infatti vivo la cittÃ  dal basso, entro nelle case delle persone e serve un cambio di passo), in cima la punta di diamante del futuro che sono i giovani, farli restare nel territorio e farli partecipare attivamente con le loro passioni e capacitÃ  allo sviluppo del territorio.

Al centro tutto ciÃ² che questa cittÃ  ha da offrire e che possiamo valorizzare: agricoltura e allevamento, commercio, sport, turismo, innovazione e cultura.

Il mio motto e semplice

  • Ogni Strada merita attenzione
  • Ogni Quartiere merita rispetto
  • Ogni Cittadino merita di contare

Paolo Di Manno

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