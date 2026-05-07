Il 10 maggio Inaugurazione di un nuovo hub sociale all'interno del mercato coperto di via Gioberti

Attesa, entusiasmo ed un pizzico di emozione per l’inaugurazione dell’Hub Sociale, realizzato all’interno del mercato coperto di via Gioberti di Fondi grazie all’assegnazione di un posteggio mediante un avviso pubblico.

Ad aggiudicarsi lo spazio un gruppo di associazioni attive nel sociale che ruoteranno e si alterneranno per dare vita ad un grande progetto di inclusione e di riqualificazione, anche sociale, dell’area: le cooperative Samnes e Astrolabio e le associazioni “Il cielo è di tutti” e “Aiutiamoci in memoria di Piero Ziarelli”.

Prosegue l’iter di riqualificazione, non solo strutturale del mercato coperto di via Gioberti – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – abbiamo avviato molti progetti di inclusione sociale, per esempio nel campo dello sport, sul litorale o in collaborazione con le scuole, oggi imbocchiamo una nuova strada in un contesto completamente diverso che sono sicuro ci darà tante soddisfazioni.

L’idea – aggiunge l’assessore al ramo Stefania Stravato – ci è venuta osservando e studiando nel dettaglio tante realtà positive e virtuose che hanno preso forma negli ultimi anni. Coinvolgendo l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino abbiamo quindi pensato a creare i presupposti per avviare progetti analoghi anche a Fondi. Le quattro tra associazioni e cooperative vincitrici del bando sono realtà straordinarie e, sono certa, che ne uscirà un progetto di qualità.

Il nuovo hub sarà presentato 10 maggio alle ore 11:00 presso il mercato coperto di via Gioberti

Potremmo fare la somma – è lo slogan dell’iniziativa – ma faremo la differenza.

Il sindaco Beniamino Maschietto e gli assessori alle Attività Produttive Stefania Stravato e ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.