Il 9 maggio evento pubblico per celebrare la Giornata dell’Europa a Palazzo Caetani

In occasione della Giornata dell’Europa, anniversario della storica Dichiarazione Schuman del 1950 che pose le basi per un nuovo modello di cooperazione tra gli Stati del vecchio continente, avviando un percorso di integrazione fondato su pace, dialogo e sviluppo condiviso, il Centro EUROPE DIRECT Sud Pontino, parte della rete ufficiale della Commissione europea, promuove un evento pubblico che si terrà sabato 9 maggio 2026, a partire dalle ore 10:30, presso Palazzo Caetani a Fondi.

Il Centro è attivo sul territorio con la missione di avvicinare cittadini, istituzioni e imprese alle politiche e alle opportunità dell’Unione europea, favorendo la partecipazione e la diffusione di una cittadinanza europea consapevole.

L’iniziativa vedrà la partecipazione degli istituti scolastici del territorio e ospiterà il panel “L’Europa che siamo, l’Europa che saremo”, un momento di confronto che coinvolgerà rappresentanti delle Istituzioni europee, esperti del settore e studenti, in un dialogo volto a coniugare visione, competenza e partecipazione giovanile.

Celebrare il 9 maggio significa oggi rinnovare l’impegno verso un’Europa unita, capace di affrontare le sfide contemporanee e di promuovere i valori di democrazia e libertà.

L’evento sarà inoltre arricchito da iniziative simboliche e di sensibilizzazione, tra cui l’illuminazione del Castello di Fondi con i colori dell’Unione europea e l’allestimento di un punto informativo nelle immediate vicinanze del Castello.