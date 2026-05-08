Annarita Misuraca (Fratelli d'Italia) come voce per i giovani, gli anziani e le famiglie fondane

Ci sono scelte che nascono dalla testa, e altre che nascono dal cuore; la mia candidatura al Consiglio Comunale di Fondi nasce da qui: dallâ€™amore profondo per la mia cittÃ e dal desiderio di non restare piÃ¹ a guardare.

PerchÃ© Fondi non Ã¨ solo il luogo in cui vivo: Ã¨ casa, Ã¨ famiglia, Ã¨ il volto delle persone che incontro ogni giorno, Ã¨ la forza silenziosa di chi non si arrende mai.

Mi candido pensando ai giovani che cercano opportunitÃ , agli anziani che meritano attenzione, alle famiglie che affrontano sacrifici in silenzio.

Mi candido per chi ha perso fiducia nella politica ma non ha smesso di sperare in una cittÃ migliore.

Non ho promesse perfette da offrire, ma la sinceritÃ di chi ci mette il cuore, la presenza di chi ascolta davvero e il coraggio di assumersi responsabilitÃ .

Vorrei essere una voce autentica, capace di rappresentare non gli interessi di pochi, ma i bisogni reali della nostra comunitÃ .

Con umiltÃ , emozione e determinazione, chiedo la vostra fiducia per costruire insieme una Fondi piÃ¹ umana, piÃ¹ vicina, piÃ¹ nostra.