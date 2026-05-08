Il Programma di Fondi Vera: Mercato Coperto aperto anche di pomeriggio e sera

La sfida del rilancio del commercio cittadino passa attraverso alcune azioni fondamentali. Reputiamo di prioritaria importanza, ad esempio, il sostegno ai produttori e per questo proponiamo alle principali sigle del comparto agroalimentare la creazione di un Mercato a km0 negli spazi della storica struttura di Via Giuseppe Ferrari, da troppo tempo sottoutilizzata: il Mercato coperto.

Uno spazio, a nostro parere, in grado di rappresentare un prezioso luogo di aggregazione, convivialitÃ e socialitÃ , che potrebbe essere sfruttato anche in orario pomeridiano e serale per lo svolgimento di attivitÃ collaterali. Come avviene in tantissime CittÃ .

Anche il cuore della CittÃ , ovvero il Centro Storico, puÃ² trovare nuova linfa in unâ€™idea di commercio diversa. Attraverso il ripristino di mercati rionali negli spazi pubblici disponibili: Piazza Matteotti, Piazza Duomo, Piazza Felice Chiusano, Piazza delle Benedettine, Piazza dellâ€™Olmo Perino e Viale Marconi. In particolar modo, lâ€™area tra Viale della LibertÃ e Piazza Cesare Beccaria, seppure esterna alla CittÃ vecchia, da armonizzare con incentivi all'apertura di nuove botteghe artigiane e defiscalizzazione per i primi cinque anni.

Per favorire il commercio bisogna investire sullâ€™arredo urbano, su un'illuminazione di qualitÃ e sulla bellezza delle passeggiate nelle aree di shopping. Con l'introduzione di una sosta gratuita fino ad un massimo di 15 minuti per favorire gli acquisti. E non possiamo non augurarci che anche lo stesso Mercato Settimanale torni in pieno centro almeno la prima Domenica di ogni mese.

Fondi Vera e CittÃ SiCura per Francesco Ciccone Sindaco