Raffaele Dicembre (Fratelli d'Italia) per una cittÃ  da rilanciare: il mio impegno per un futuro migliore

Dopo tante e proficue esperienze professionali in importanti realtÃ industriali del Nord Italia, nel 2022 ho scelto di tornare a vivere a Fondi insieme alla mia famiglia. Tuttavia, la cittÃ che ho ritrovato si presenta profondamente diversa da quella che ci si aspetta da un centro di quasi 40.000 abitanti: una distanza siderale dai servizi e dalle infrastrutture degne di una comunitÃ moderna.

Le criticitÃ di Fondi sono sotto gli occhi di tutti e non possono piÃ¹ essere ignorate. Ogni giorno cittadini e famiglie sono costretti ad affrontare:

una viabilitÃ caotica che paralizza la cittÃ e rende complicata ogni spostamento;

infrastrutture insufficienti e prive di una manutenzione adeguata;

strade dissestate e un manto stradale in condizioni critiche;

periferie abbandonate che rischiano di diventare terre di nessuno;

un centro urbano sempre meno sicuro e poco adatto alla vita familiare;

le bellezze naturali del territorio trascurate e non valorizzate come meriterebbero;

un diffuso degrado, incuria e servizi di pulizia pubblica ben al di sotto delle aspettative.

Il programma politico che propongo, insieme a Fratelli dâ€™Italia, mira a risolvere queste problematiche con un approccio concreto e innovativo: studio di soluzioni per una mobilitÃ sostenibile, realizzazione di piste ciclabili per ridurre il traffico, riqualificazione di aree residenziali e periferiche attraverso nuovi parchi pubblici e centri di aggregazione giovanile, rafforzamento dei controlli per una maggiore sicurezza e, infine, promozione delle nostre ricchezze naturali oltre i confini locali.

Per realizzare questi obiettivi, Ã¨ essenziale il coinvolgimento di persone competenti, appassionate e guidate da uno spirito autentico di servizio verso la cittÃ . Solo cosÃ¬ Fondi potrÃ tornare a risplendere, offrendo una qualitÃ della vita degna delle sue potenzialitÃ .

Mi candido per costruire, insieme a voi, una Fondi piÃ¹ vivibile, sicura e orgogliosa delle proprie eccellenze.