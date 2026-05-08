Annarita del Sole sulle Zone Franche Doganali e la Zona Logistica Semplificata come opportunitÃ  imprenditoriali

FONDI guarda avanti. Al cambiamento rappresentato dalla filiera di governo di Fratelli d'Italia e della candidata sindaco alle prossime Amministrative, Annarita del Sole. C'era tanta gente, giovedÃ¬ sera, allâ€™incontro organizzato presso la sede elettorale di piazza Porta Vescovo, che ha visto ospiti il senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, e il consigliere regionale Vittorio Sambucci, vice presidente della Commissione Agricoltura ed Ambiente. Principale argomento della riunione sono state le Zone Franche Doganali: significativa novitÃ introdotta da un emendamento alla Legge di Bilancio sottoscritto dal senatore Calandrini, anche in qualitÃ di presidente della federazione provinciale di Fratelli d'Italia: uno strumento che coinvolge le province di Latina e di Frosinone e che puÃ² garantire una boccata dâ€™ossigeno a tante realtÃ imprenditoriali, anche nel Comune di Fondi.

Proprio in queste settimane - ha ricordato Calandrini - le aziende del territorio hanno la possibilitÃ di partecipare alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Lazio per candidarsi all'istituzione di una ZFD nella propria area di attivitÃ . Le Zone Franche Doganali garantiscono meno burocrazia, piÃ¹ investimenti, piÃ¹ lavoro e, elemento di maggior rilievo, la sospensione dei dazi in caso di importazione di merci extra Ue; dazi che vengono abbattuti totalmente nel caso in cui le merci, anche lavorate, vengano rivendute fuori dallâ€™Unione europea.

Nel corso dellâ€™incontro Ã¨ intervenuto anche il consigliere regionale Sambucci, che ha sottolineato come le Zone Franche Doganali, insieme alla Zona Logistica Semplificata da poco resa operativa dalla Regione, siano il risultato di una strategia destinata a trasformare porti, aree industriali e territori strategici, in motori di crescita e occupazione.