Sonny Singh Yadvinder (Fratelli d'Italia): valorizzare il lavoro agricolo e sostenere le realtÃ  locali

Mi chiamo Sonny Singh Yadvinder, ho 40 anni e vivo a Fondi da quando sono arrivato in Italia, allâ€™etÃ di 18 anni. Qui ho costruito la mia famiglia e il mio percorso professionale nel settore agricolo, prima come dipendente e poi come imprenditore.

Conosco da vicino le difficoltÃ che ogni giorno affrontano i produttori, soprattutto le piccole aziende agricole. Per questo ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni amministrative di maggio nella lista di Giorgia Meloni, a sostegno di Annarita Del Sole.

Il mio impegno nasce dalla volontÃ di dare voce al territorio, valorizzare il lavoro agricolo e sostenere concretamente le realtÃ locali. Credo in una comunitÃ piÃ¹ inclusiva, attenta allâ€™ambiente, allo sviluppo e allâ€™integrazione.

Il cambiamento parte da ciascuno di noi.

Insieme possiamo far crescere il nostro territorio.