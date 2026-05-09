La città Bike Friendly: é l’impegno della Coalizione che sostiene Ciccone

Con Gino Marcantonio, Tina Di Fazio e Milena Trani, Candidati alla carica di Consigliere Comunale nella Lista di Fondi Vera, a sostegno della Candidatura a Sindaco di Francesco Ciccone per la Coalizione di cui, oltre a Fondi Vera, fa parte anche la Lista Città SiCura, abbiamo voluto parlare di mobilità e patrimonio naturalistico in un luogo simbolo. La Fontana della Volpe, da dove partirà la Ciclovia Fondi-Mare.

Un Progetto in cui crediamo fortemente, realizzabile con risorse limitate e capace di avvicinare la Città al litorale, senza rischi ed esperimenti folli. Lungo gli argini del Canale Pedemontano, con meno di 8km - ha illustrato Marcantonio ai presenti.

7,90 km, dalla Fontana della Volpe al litorale, una ciclovia lungo gli argini del Pedemontano. Riqualificazione, sviluppo e sostenibilità proiettati nella nostra dimensione, da un'idea del nostro Gino, grazie al lavoro di autorevoli professionisti del settor, per un obiettivo che è solo apparentemente difficile. Proveremo ancora a mettere insieme tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolti, dal Comune alla Regione Lazio, dai Parchi al Consorzio.

È stata l'occasione per ricordare le nostre azioni, dentro e fuori l'Aula Consiliare, a difesa di questo e degli altri corsi d'acqua della zona. Un'area che, a nostro parere, dovrebbe diventare Protetta e con pochi interventi trasformarsi in Parco Urbano - ha aggiunto Francesco Ciccone.

La Fontana della Volpe è un luogo a noi molto caro: per molti Cittadini rappresenta ricordi di infanzia, di adolescenza, pezzi di vita vissuta. Scegliamo di incontrarci in questi luoghi non per propaganda, ma perché sono luoghi di cui, in questi anni, abbiamo cercato di prenderci cura supportando e affiancando Associazioni impegnate nella tutela e nella valorizzazione del territorio. Luoghi che anche oggi abbiamo voluto riportare all’attenzione pubblica e di un’Amministrazione Comunale troppo spesso cieca davanti all’abbandono dei rifiuti, denunciandone in questi anni il degrado e chiedendone valorizzazione e tutela.

Tante sono state le iniziative che abbiamo sostenuto per sensibilizzare i Cittadini alla cura del territorio. Ma la vera sensibilizzazione nasce quando comprendiamo che questi luoghi non sono “nostri”, bensì di tutti. Della comunità intera. Avere senso civico non significa trattare un luogo come fosse una proprietà personale, ma custodirlo come se appartenesse all’altro. Alla collettività. Essere Cittadini al servizio degli altri è forse la forma più alta di civiltà, un principio che troppo spesso oggi sembra dimenticato - dichiara Ciccone.

Per noi, esserci non è uno slogan. È una presenza costante - hanno aggiunto Tina Di Fazio e Milena Trani.

La Comunità chiede a gran voce una rivoluzione della mobilità cittadina e crede, come noi e tanti altri, in una necessaria implementazione dei percorsi ciclabili. L’amore dei fondani per la bicicletta non è mai svanito e siamo felici di aver visto centinaia di persone, e tante famiglie, rispondere all’appello di alcune società sportive per la Pedalata del 1° Maggio: