Con oltre 120 mila visualizzazioni Bob Matty trasforma il tributo a Mike Francis in un grande progetto artistico

Il cantautore Bob Matty rilancia e amplia il suo tributo a Mike Francis con un’iniziativa dal respiro più ampio, che prende il nome di “Progetto Mike Francis”. Nato inizialmente come una semplice reinterpretazione del brano “Come si spiega”, il progetto ha rapidamente superato ogni aspettativa, raggiungendo oltre 120.000 visualizzazioni e accendendo l’entusiasmo del pubblico.

Quello che sembrava un omaggio isolato si è trasformato in qualcosa di più strutturato: una vera e propria operazione artistica che mira a riscoprire e valorizzare l’eredità musicale di Mike Francis. I fan, coinvolti e partecipi, hanno spinto Bob Matty ad andare oltre, chiedendo una raccolta completa dei brani più iconici reinterpretati con la sua sensibilità.

Sul progetto legato a “Come si spiega” si è espressa con entusiasmo anche la cugina di Mike Francis, la nota artista Grazia Di Michele, che si è complimentata per l’intensità e il rispetto dimostrati nell’interpretazione.

L’artista ha accolto la proposta, annunciando la realizzazione dell’album “CHI AMA”, titolo evocativo che richiama uno dei brani più rappresentativi legati al mondo musicale di Mike Francis. La raccolta si preannuncia come un lavoro intenso e curato, capace di unire rispetto per l’originale e nuova identità artistica.

Il valore culturale dell’iniziativa non è passato inosservato: la commissione parlamentare del cinema italiano ha infatti espresso l’intenzione di premiare Bob Matty per questo progetto, riconoscendone il contributo alla diffusione e valorizzazione della musica italiana.

A completare il “Progetto Mike Francis” ci sarà anche uno spettacolo dal vivo, pensato come esperienza immersiva. Sul palco, Bob Matty sarà affiancato da un coro gospel per dare vita a uno show che unisce musica, spiritualità e movimento. Il debutto è previsto per settembre a Fondi (LT).

Con questo progetto, Bob Matty non si limita a rendere omaggio: costruisce un ponte emotivo e artistico tra generazioni, riportando alla luce un repertorio che continua a parlare al presente con sorprendente attualità.