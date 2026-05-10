Annarita del Sole sul degrado nel parcheggio sottostante la casa comunale

Il degrado sotto la Casa comunale. Video-veritÃ di Annarita del Sole, candidata sindaco della coalizione Fratelli d'Italia-Oltre alle prossime amministrative.

Scendendo nel parcheggio sotterraneo del Comune, la candidata scopre una situazione peggiore di quanto si possa immaginare guardando dall'esterno: rifiuti abbandonati, pozze d'acqua, muri imbrattati, ascensori fuori uso, cattivi odori.

Proprio sotto la Casa comunale - evidenzia del Sole. - Di chi Ã¨ la responsabilitÃ ? Della societÃ che gestisce i parcheggi? Probabilmente, ma l'amministrazione comunale ne Ã¨ responsabile quanto meno per culpa in vigilando. Come si fa a non vedere che il parcheggio sotterraneo della Casa comunale Ã¨ ridotto un orinatoio?

PerchÃ©, eventualmente, non si applica una penale alla societÃ di gestione delle soste? Come si puÃ² pensare che l'amministrazione comunale uscente, che si ripropone agli elettori, possa occuparsi delle periferie degradate se non riesce a far tenere pulito ed in sicurezza neppure il parcheggio del Comune? I cittadini di Fondi chiedono luoghi piÃ¹ curati, sicuri, decorosi, soprattutto quando si tratta di servizi pubblici per i quali viene richiesto anche un pagamento.

Noi immaginiamo, e siamo pronti a realizzarla, una cittÃ piÃ¹ vivibile, ordinata e sicura, dove ogni spazio pubblico venga valorizzato e mantenuto con attenzione.

Lâ€™orgoglio di una comunitÃ non si misura negli slogan, ma nella capacitÃ di prendersi cura della cittÃ e dei suoi cittadini. A chi sta ancora oggi amministrando la cittÃ e dice "faremo", rispondo: E perchÃ© non lo avete fatto fino a oggi, in 25 anni di amministrazione?