Nel Programma di Fondi Vera: un riconoscimento mondiale per il nostro Centro Storico

La crescita di cui Fondi ha bisogno Ã¨ anche culturale. Non puÃ² che contribuire ad uno sviluppo compatibile del nostro territorio, che va indirizzato lungo nuove direttrici quali il mare, il lago, la zona pedecollinare e il nostro straordinario Centro Storico.
Che, a nostro parere, ha potenzialmente le carte in regola per ottenere il piÃ¹ prestigioso dei riconoscimenti, quello di ?????????? ???????? ????'???????Ì€ ??????. Le sue caratteristiche?
La straordinaria densitÃ di monumenti storici in un perimetro ristretto e pedonalmente accessibile, l'unicitÃ del racconto storico, dall'origine romana allo scisma ecclesiastico fino al Rinascimento meridionale, la pavimentazione romana originale lungo Corso Appio Claudio ed il Castello Baronale giÃ sede del Museo Civico Archeologico con reperti di grande valore. E altri da recuperare.
?? ???????? ????? ?????????, certo, ma percorribile, anche in considerazione del traguardo che da due anni Ã¨ stato raggiunto dall'????? ??????, iscritta nella Lista del Patrimonio. Una delle porzioni piÃ¹ significative dell'antico tracciato romano, quello che ci attraversa, Ã¨ di grande valore storico, culturale e paesaggistico.
L'Amministrazione Comunale ha il dovere di impegnarsi in questo processo, sicuramente difficile ma altrettanto entusiasmante. Ad iniziare da un ????? ??? ?? ???????????? ? ?? ????????????? del sito, perchÃ© Ã¨ indubbiamente poco rispettoso per l'intera ComunitÃ lasciare che continui a sopportare le sue condizioni attuali.
Fondi Vera e CittÃ SiCura per Francesco Ciccone Sindaco.