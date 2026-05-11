Grande partecipazione per la presentazione della coalizione e del programma elettorale di Vincenzo Carnevale

Una piazza gremita, centinaia di cittadini presenti e un clima di entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato, domenica sera in Piazza Emilio Rosati, la presentazione ufficiale dei candidati consiglieri e del programma elettorale della coalizione a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Carnevale per le prossime elezioni amministrative della città di Fondi.

Una coalizione ampia e compatta, composta da Forza Italia e dalle liste civiche Litorale & Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi, che ha voluto lanciare un messaggio chiaro di continuità amministrativa e visione per il futuro della città.

L’evento, caratterizzato dal claim “Orgogliosi del passato, pronti per il futuro”, ha rappresentato un momento di confronto e condivisione con la città, sottolineando la volontà della coalizione di valorizzare quanto realizzato negli anni e, allo stesso tempo, guardare con determinazione alle nuove sfide per il futuro di Fondi.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, che ha espresso parole di apprezzamento e fiducia nei confronti di Vincenzo Carnevale, sottolineandone le qualità amministrative e umane e dichiarandosi certo che saprà guidare la città con competenza, equilibrio e visione.

Anche l’onorevole Salvatore De Meo ha ribadito con convinzione il proprio sostegno a Vincenzo Carnevale e all’intera coalizione, sottolineando come la squadra presentata esprima esperienza amministrativa, competenza e un forte radicamento sul territorio.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento del senatore Claudio Fazzone, che attraverso immagini, contributi video e approfondimenti ha presentato alcune delle più importanti opere in via di realizzazione a Fondi, evidenziando il lavoro svolto e gli investimenti programmati per la crescita e lo sviluppo del territorio.

A concludere la serata è stato il candidato sindaco Vincenzo Carnevale, che ha illustrato a grandi linee il programma elettorale davanti alle centinaia di persone presenti. Un progetto amministrativo fondato su continuità, innovazione, attenzione ai quartieri, sviluppo infrastrutturale, servizi e valorizzazione della città.

Orgogliosi del passato, pronti per il futuro – ha ribadito Carnevale – non è soltanto uno slogan, ma la sintesi di un percorso amministrativo che ha prodotto risultati concreti e della volontà di continuare a costruire una Fondi sempre più moderna, vivibile e vicina ai cittadini.

Il programma e tutte le informazioni sul candidato sindaco e sulla sua coalizione sono disponibili su: www.vincenzocarnevale.it .