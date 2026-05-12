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Grande Successo per il concerto dell'Orchestra di Fiati “Armonie Fondana” dedicato alla mamma

Un concerto emozionante nella Chiesa di Santa Maria in Piazza per la Festa della Mamma

Comunicati Stampa
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La serata di domenica 10 maggio, nel giorno dedicato alla Festa della Mamma, ha regalato ai fondani un’emozione musicale indimenticabile. Nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria in Piazza a Fondi, ha debuttato ufficialmente l’Orchestra di Fiati Armonie Fondane, una nuova realtà musicale nata solo da pochi mesi nel cuore della città pontina.

Il concerto è stato promosso e organizzato dall’Associazione Ginepro Art in collaborazione con il parroco Don Sandro Guerriero, che ha messo a disposizione la chiesa quale palcoscenico d’eccezione per questo atteso debutto.

Sul podio il Maestro Laura Venditti, musicista fondana di grande talento, ha condotto l’orchestra con energia e passione attraverso un programma ricco e variegato che ha saputo conquistare ogni angolo del pubblico presente. In scaletta si sono alternati brani di musica classica, colonne sonore, musica sacra, musica pop e brani originali per banda, a testimonianza della versatilità e dell’ambizione artistica del nuovo ensemble.

La risposta del pubblico è stata entusiasmante: la chiesa, gremita di spettatori, ha vissuto momenti di vera commozione e gioia condivisa. Al termine del concerto, il pubblico non ha smesso di applaudire, richiedendo più bis con calore e gratitudine, in un’atmosfera di festa che ha reso ancora più speciale la serata.

L’Orchestra di Fiati Armonie Fondana è composta da circa 35 elementi provenienti non solo da Fondi, ma anche dai comuni di Lenola, Sonnino e Terracina: una realtà che già nel suo debutto dimostra una vocazione territoriale e aggregativa. Il gruppo riunisce giovani studenti, musicisti professionisti e appassionati accomunati da una visione condivisa: quella della musica come strumento di unione, condivisione e crescita sociale e culturale.

Il debutto dell’Armonie Fondana segna un momento significativo per la vita culturale di Fondi e del suo territorio: la nascita di un’orchestra è sempre un atto di speranza e di investimento nel futuro della comunità. Dopo il successo di questa prima uscita, l’attesa per i prossimi appuntamenti è già alta.

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