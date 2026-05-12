Grande Successo per il concerto dell'Orchestra di Fiati “Armonie Fondana” dedicato alla mamma

La serata di domenica 10 maggio, nel giorno dedicato alla Festa della Mamma, ha regalato ai fondani un’emozione musicale indimenticabile. Nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria in Piazza a Fondi, ha debuttato ufficialmente l’Orchestra di Fiati Armonie Fondane, una nuova realtà musicale nata solo da pochi mesi nel cuore della città pontina.

Il concerto è stato promosso e organizzato dall’Associazione Ginepro Art in collaborazione con il parroco Don Sandro Guerriero, che ha messo a disposizione la chiesa quale palcoscenico d’eccezione per questo atteso debutto.

Sul podio il Maestro Laura Venditti, musicista fondana di grande talento, ha condotto l’orchestra con energia e passione attraverso un programma ricco e variegato che ha saputo conquistare ogni angolo del pubblico presente. In scaletta si sono alternati brani di musica classica, colonne sonore, musica sacra, musica pop e brani originali per banda, a testimonianza della versatilità e dell’ambizione artistica del nuovo ensemble.

La risposta del pubblico è stata entusiasmante: la chiesa, gremita di spettatori, ha vissuto momenti di vera commozione e gioia condivisa. Al termine del concerto, il pubblico non ha smesso di applaudire, richiedendo più bis con calore e gratitudine, in un’atmosfera di festa che ha reso ancora più speciale la serata.

L’Orchestra di Fiati Armonie Fondana è composta da circa 35 elementi provenienti non solo da Fondi, ma anche dai comuni di Lenola, Sonnino e Terracina: una realtà che già nel suo debutto dimostra una vocazione territoriale e aggregativa. Il gruppo riunisce giovani studenti, musicisti professionisti e appassionati accomunati da una visione condivisa: quella della musica come strumento di unione, condivisione e crescita sociale e culturale.

Il debutto dell’Armonie Fondana segna un momento significativo per la vita culturale di Fondi e del suo territorio: la nascita di un’orchestra è sempre un atto di speranza e di investimento nel futuro della comunità. Dopo il successo di questa prima uscita, l’attesa per i prossimi appuntamenti è già alta.