Venerdì 15 maggio contest per il passaggio del Giro d'Italia in città

In occasione del “109° Giro d’Italia, che venerdì 15 maggio passerà per Fondi, i promotori del progetto “Salita di Pantani” organizzano un contest dedicato a tutti i cittadini che immortaleranno con il proprio smartphone o con fotocamere professionali elaborati creativi pensati per accogliere e celebrare il passaggio della settimana tappa della famosa gara ciclistica.
L’iniziativa, che si propone di valorizzare il territorio di Fondi, promuovere la creatività, la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare dei giovanissimi, e celebrare il passaggio del Giro d'Italia, prevede premi in palio per i 5 vincitori.
Il concorso si propone non sono solo di immortalare un evento storico per la città ma anche e soprattutto di stimolare l’elaborazione di contenuti creativi da parte di studenti, scuole, famiglie, associazioni e chiunque sia desideroso di dare il proprio contributo.
I partecipanti dovranno pubblicare su Instagram una fotografia originale che rappresenti:
- un’idea creativa
- un allestimento
- una scenografia
- una decorazione
- oppure qualsiasi iniziativa visiva realizzata nel territorio di Fondi in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 del 15 maggio 2026
La fotografia dovrà essere coerente con il tema dell’evento e dovrà essere pubblicata tra le ore 00:01 del 15 maggio 2026 alle 20:00 del 17 maggio 2026.
Per partecipare è necessario:
- pubblicare su Instagram una fotografia relativa al contest;
- indicare nome o titolo dell’idea rappresentata;
- rispettare il tema dell’iniziativa;
- utilizzare l'hashtag #15maggio2026lasalitadipantani
Le fotografie dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- devono essere originali;
- non devono violare diritti di terzi;
- non devono contenere materiale offensivo, discriminatorio o illecito;
- devono essere pertinenti al contest (Realizzate a Fondi il 15 Maggio 2026 per Il Giro D'Italia).
Gli organizzatori si riservano il diritto di rimuovere contenuti ritenuti non idonei.
Le fotografie saranno sottoposte a votazione pubblica online tramite mi piace e reazioni su Instagram.
Saranno conteggiati esclusivamente i voti validi ricevuti entro il 17 maggio 2026 alle ore 20:00.
La classifica finale sarà determinata dal numero totale di voti/“Mi piace” ricevuti da ciascuna fotografia entro il termine stabilito. Vinceranno i partecipanti che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.
Saranno premiati i primi 5 classificati con il maggior numero di voti ricevuti (in ordine decrescente dal 1° al 5°).
La tipologia dei premi sarà comunicata dagli organizzatori tramite i canali ufficiali del contest.
Regolamento completo disponibile su www.lasalitadipantani.it.
I vincitori saranno annunciati attraverso:
- pagina Facebook https://www.facebook.com/LaSalitadiPantani
- profilo Instagram "lasalitadipantani" https://www.instagram.com/lasalitadipantani/
- sito web www.lasalitadipantani.it
La proclamazione avverrà successivamente alla verifica finale dei voti.