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Venerdì 15 maggio contest per il passaggio del Giro d'Italia in città

Premi per i cinque elaborati più votati su Instagram: iniziativa a cura del team “Salita di Pantani”

La Redazione
Comunicati Stampa
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In occasione del “109° Giro d’Italia, che venerdì 15 maggio passerà per Fondi, i promotori del progetto “Salita di Pantani” organizzano un contest dedicato a tutti i cittadini che immortaleranno con il proprio smartphone o con fotocamere professionali elaborati creativi pensati per accogliere e celebrare il passaggio della settimana tappa della famosa gara ciclistica.

L’iniziativa, che si propone di valorizzare il territorio di Fondi, promuovere la creatività, la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare dei giovanissimi, e celebrare il passaggio del Giro d'Italia, prevede premi in palio per i 5 vincitori.

Il concorso si propone non sono solo di immortalare un evento storico per la città ma anche e soprattutto di stimolare l’elaborazione di contenuti creativi da parte di studenti, scuole, famiglie, associazioni e chiunque sia desideroso di dare il proprio contributo.

I partecipanti dovranno pubblicare su Instagram una fotografia originale che rappresenti:

  • un’idea creativa
  • un allestimento
  • una scenografia
  • una decorazione
  • oppure qualsiasi iniziativa visiva realizzata nel territorio di Fondi in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 del 15 maggio 2026

La fotografia dovrà essere coerente con il tema dell’evento e dovrà essere pubblicata tra le ore 00:01 del 15 maggio 2026 alle 20:00 del 17 maggio 2026.

Per partecipare è necessario:

  1. pubblicare su Instagram una fotografia relativa al contest;
  2. indicare nome o titolo dell’idea rappresentata;
  3. rispettare il tema dell’iniziativa;
  4. utilizzare l'hashtag #15maggio2026lasalitadipantani

Le fotografie dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • devono essere originali;
  • non devono violare diritti di terzi;
  • non devono contenere materiale offensivo, discriminatorio o illecito;
  • devono essere pertinenti al contest (Realizzate a Fondi il 15 Maggio 2026 per Il Giro D'Italia).

Gli organizzatori si riservano il diritto di rimuovere contenuti ritenuti non idonei.

Le fotografie saranno sottoposte a votazione pubblica online tramite mi piace e reazioni su Instagram.

Saranno conteggiati esclusivamente i voti validi ricevuti entro il 17 maggio 2026 alle ore 20:00.

La classifica finale sarà determinata dal numero totale di voti/“Mi piace” ricevuti da ciascuna fotografia entro il termine stabilito. Vinceranno i partecipanti che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Saranno premiati i primi 5 classificati con il maggior numero di voti ricevuti (in ordine decrescente dal 1° al 5°).

La tipologia dei premi sarà comunicata dagli organizzatori tramite i canali ufficiali del contest.

Regolamento completo disponibile su www.lasalitadipantani.it.

I vincitori saranno annunciati attraverso:

La proclamazione avverrà successivamente alla verifica finale dei voti.

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