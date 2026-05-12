Venerdì 15 maggio contest per il passaggio del Giro d'Italia in città

In occasione del “109° Giro d’Italia, che venerdì 15 maggio passerà per Fondi, i promotori del progetto “Salita di Pantani” organizzano un contest dedicato a tutti i cittadini che immortaleranno con il proprio smartphone o con fotocamere professionali elaborati creativi pensati per accogliere e celebrare il passaggio della settimana tappa della famosa gara ciclistica.

L’iniziativa, che si propone di valorizzare il territorio di Fondi, promuovere la creatività, la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare dei giovanissimi, e celebrare il passaggio del Giro d'Italia, prevede premi in palio per i 5 vincitori.

Il concorso si propone non sono solo di immortalare un evento storico per la città ma anche e soprattutto di stimolare l’elaborazione di contenuti creativi da parte di studenti, scuole, famiglie, associazioni e chiunque sia desideroso di dare il proprio contributo.

I partecipanti dovranno pubblicare su Instagram una fotografia originale che rappresenti:

un’idea creativa

un allestimento

una scenografia

una decorazione

oppure qualsiasi iniziativa visiva realizzata nel territorio di Fondi in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 del 15 maggio 2026

La fotografia dovrà essere coerente con il tema dell’evento e dovrà essere pubblicata tra le ore 00:01 del 15 maggio 2026 alle 20:00 del 17 maggio 2026.

Per partecipare è necessario:

pubblicare su Instagram una fotografia relativa al contest; indicare nome o titolo dell’idea rappresentata; rispettare il tema dell’iniziativa; utilizzare l'hashtag #15maggio2026lasalitadipantani

Le fotografie dovranno rispettare i seguenti requisiti:

devono essere originali;

non devono violare diritti di terzi;

non devono contenere materiale offensivo, discriminatorio o illecito;

devono essere pertinenti al contest (Realizzate a Fondi il 15 Maggio 2026 per Il Giro D'Italia).

Gli organizzatori si riservano il diritto di rimuovere contenuti ritenuti non idonei.

Le fotografie saranno sottoposte a votazione pubblica online tramite mi piace e reazioni su Instagram.

Saranno conteggiati esclusivamente i voti validi ricevuti entro il 17 maggio 2026 alle ore 20:00.

La classifica finale sarà determinata dal numero totale di voti/“Mi piace” ricevuti da ciascuna fotografia entro il termine stabilito. Vinceranno i partecipanti che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Saranno premiati i primi 5 classificati con il maggior numero di voti ricevuti (in ordine decrescente dal 1° al 5°).

La tipologia dei premi sarà comunicata dagli organizzatori tramite i canali ufficiali del contest.

Regolamento completo disponibile su www.lasalitadipantani.it.

I vincitori saranno annunciati attraverso:

pagina Facebook https://www.facebook.com/LaSalitadiPantani

profilo Instagram "lasalitadipantani" https://www.instagram.com/lasalitadipantani/

sito web www.lasalitadipantani.it

La proclamazione avverrà successivamente alla verifica finale dei voti.