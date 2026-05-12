Passaggio del Giro d'Italia in città: scuole chiuse e variazioni alla viabilità

In occasione del passaggio, in data venerdì 15 maggio 2026, della 7ª tappa del “109° Giro d’Italia” organizzato da RCS Sport S.p.A., sono state emesse due ordinanze, una di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e una in materia di viabilità che è possibile consultare in forma integrale sull’albo pretorio del Comune di Fondi

Il percorso della competizione ciclistica interesserà le seguenti arterie stradali: S.S. 7 Appia, Via Appia lato Itri in direzione centro cittadino, Via della Stazione in direzione Sperlonga e S.R. 213 Flacca, con coinvolgimento di un totale di 84 intersezioni stradali.

È prevista la chiusura della viabilità ordinaria per un periodo stimato di circa due ore e trenta minuti antecedenti il passaggio della corsa e fino al completo transito della carovana.