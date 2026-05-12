Sabato 16 maggio l' VIII edizione del Festival del Magazzino

Si svolgerÃ sabato 16 maggio a Fondi il Festival del Magazzino 2026, contest canoro riservato ai giovani artisti emergenti della Provincia di Latina. Saranno ventuno gli artisti in gara, oltre a sei ospiti.

Ãˆ giunto allâ€™ottava edizione il Festival del Magazzino, il contest canoro organizzato annualmente dallâ€™APS il Magazzino Fondi e rivolto ai giovani cantanti dai 14 ai 30 anni. Le luci sul palco si accenderanno alle 20:30 di sabato 16 maggio a Fondi, presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra.

Lâ€™evento, patrocinato dal Comune di Fondi e da SIAE - SocietÃ Italiana Autori ed Editori, vedrÃ lâ€™esibizione di 21 artisti, provenienti da tutto il basso Lazio e Roma, che gareggeranno in due categorie: brani originali e cover.

Per i brani originali: Alyssa, Chino, Giuls e Oye Gad; nella categoria cover: Beatrice Antonelli, Carol, Claudia Cerullo, Chiara Chiapponi, Michael Dâ€™Alesio, Gabriele Dalano, Irene De Arcangelis, Irene Di Fazio, FED3, Gabriele Gallinari, Jess, Giulia Maiello, i No Panic, Angelica Onofri, Lucrezia Palmigiani, Chiara Sciscione, Sofia Turcato.

Molto nutrito anche il parco ospiti, a cominciare dal vincitore uscente Pestifero, che presenterÃ il suo nuovo singolo dal titolo Pluto, e le vincitrici del Festival del Magazzino Kids Virginia Pino e Giulia Maria Di Mugno.

Sul palco del Festival presenteranno il proprio ultimo singolo anche Dario Pietrosanto (Aerei di carta) e Henrieta, semifinalista di X-Factor pochi anni fa (Club X2); ultimo ospite Paolo Mazza, terzo classificato al Festival del Magazzino Kids 2025, che ha da poco concluso la sua esperienza su RaiUno nel programma The Voice Kids.

Anche questâ€™anno lâ€™APS il Magazzino Fondi Ã¨ riuscito a riunire molti dei talenti emergenti non solo di Fondi, ma del comprensorio: tra artisti in gara e ospiti, câ€™Ã¨ giÃ chi ha fatto parlare di sÃ© e chi sicuramente lo farÃ nei prossimi mesi.

Lâ€™evento sarÃ condotto da Lorenzo Cammisola. Lâ€™ingresso Ã¨ libero.