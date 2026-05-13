Per de Parolis la "Casa dei Giovani" Ã¨ una prioritÃ  per la Fondi del futuro

Câ€™Ã¨ una fascia dâ€™etÃ di cui si parla poco a Fondi. Forse perchÃ© si dÃ per scontato che i giovai si gestiscono da soli. E invece Ã¨ la fascia che va piÃ¹ sostenuta e indirizzata, ma soprattutto ascoltata, per conoscere a fondo le loro aspettative, le loro esigenze, i loro sogni.

Il candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis torna sullâ€™incontro tenutosi sabato scorso con gli altri aspiranti a primo cittadino, rimarcando un tema che non Ã¨ considerato come primario, come quello dei giovani.

Un tema molteplice, che si concentra su dove i giovani possano incontrarsi, in un ambiente che non sia la famiglia e la scuola, in modo che possano continuare ad avere quelle direttive sane, che contribuiscono con la loro crescita e sensibilitÃ personale a migliorare la Fondi di oggi e domani - dice de Parolis.

E qui torna prepotentemente un tema delicato: dove si vedono i giovani di Fondi? Che luoghi frequentano per la loro crescita, per il loro svago?

In cittÃ negli ultimi tempi Ã¨ cresciuto il numero di locali dâ€™intrattenimento, che si traduce anche in maggiore sicurezza, considerato che i ragazzi restano a Fondi e non si trasferiscono nelle cittÃ vicine, ma la maturazione di un giovane nasce e cresce grazie anche a centri di formazione che vanno oltre quelli classici della scuola. Nel nostro programma un punto importante riguarda lâ€™istituzione della Casa dei Giovani, che prevede la realizzazione di uno spazio pubblico dove incontrarsi, fare arte o provare a sviluppare un'idea imprenditoriale. Il risultato contrario Ã¨ che chi ha voglia di fare qualcosa spesso se ne va, con le intelligenze e le sensibilitÃ che prendono altri lidi - dice de Parolis.

La Casa dei Giovani non Ã¨ un'idea vaga: Ã¨ uno spazio fisico, concreto, gestito dagli stessi giovani, grazie a un immobile comunale messo a disposizione dove troverÃ collocazione uno spazio di co-working (lavoro condiviso per freelance e studenti), laboratorio digitale, sportello orientamento lavoro e incubatore per micro-imprese giovanili, sala prove artistiche (dalla musica al teatro, passando per la letteratura, il cinema e la pittura).