Per Cervi (Lista Progressista Pd-AVS) la dirigenza del MOF deve andare a casa

Lâ€™agricoltura continua a rappresentare uno dei pilastri economici e sociali piÃ¹ importanti per Fondi e per lâ€™intero comprensorio. Per questo motivo, lâ€™iniziativa che abbiamo organizzato nei giorni scorsi ha rappresentato un momento di confronto serio e concreto su un settore strategico che oggi vive difficoltÃ profonde, ma anche grandi opportunitÃ di rilancio.

Proprio per questo non possiamo piÃ¹ permetterci immobilismo, ritardi e una gestione del MOF che negli anni si Ã¨ dimostrata incapace di affrontare le difficoltÃ del mercato ortofrutticolo. Bisogna dirlo con chiarezza: la dirigenza del MOF ha fallito e deve andare a casa.

Come Partito Democratico e come coalizione di Fondi Progressista PD-AVS, riteniamo che il futuro dellâ€™agricoltura debba passare attraverso una scelta chiara: sostenere il comparto con investimenti, innovazione e una programmazione pubblica allâ€™altezza delle sfide del presente.

Uno dei temi centrali riguarda senza dubbio quello delle infrastrutture. Senza una rete viaria efficiente e moderna, senza collegamenti adeguati tra le campagne, il MOF e le principali direttrici commerciali, il nostro territorio continuerÃ a perdere competitivitÃ . Ãˆ necessario intervenire per migliorare la viabilitÃ rurale, decongestionare il traffico nel centro urbano e rilanciare il trasporto ferroviario delle merci attraverso il ripristino dello scalo del MOF. Allo stesso tempo, servono collegamenti strategici con i porti di Gaeta e Civitavecchia, fondamentali per rafforzare lâ€™export e le opportunitÃ commerciali del nostro sistema produttivo.

Sul MOF serve poi unâ€™assunzione di responsabilitÃ politica chiara. La situazione attuale dimostra che la gestione degli ultimi anni non Ã¨ stata in grado di affrontare le criticitÃ del mercato ortofrutticolo. Per noi Ã¨ indispensabile aprire una nuova fase, fondata su competenza, trasparenza e visione industriale. Il Comune e la Regione devono esercitare fino in fondo il loro ruolo di proprietÃ pubblica, contribuendo a rilanciare una struttura che resta centrale per lâ€™economia del territorio pontino e dellâ€™intero Lazio.

Accanto agli investimenti materiali, servono anche investimenti culturali e formativi. Per questo proponiamo la creazione di un percorso di istruzione agraria a Fondi, attraverso il potenziamento dellâ€™offerta scolastica cittadina o il trasferimento dellâ€™istituto agrario oggi presente a Itri. Formare nuove competenze significa dare ai giovani la possibilitÃ di restare sul territorio costruendo unâ€™agricoltura moderna, sostenibile e competitiva.

Infine, crediamo che il futuro del settore passi anche dallo sviluppo dellâ€™agroindustria e della trasformazione di quarta gamma. Innovare la filiera significa creare lavoro stabile e qualificato, aumentare il valore delle produzioni locali e rafforzare il ruolo strategico del MOF come centro non solo commerciale ma anche industriale.

Queste proposte fanno parte del progetto politico che sosteniamo insieme a Salvatore Venditti e alla lista Fondi Progressista PD-AVS: unâ€™idea di cittÃ che vuole tornare a programmare il futuro, mettendo al centro lavoro, sviluppo sostenibile e giustizia sociale.

#RestoelaCambio

Lorenzo Cervi,

Segretario PD Fondi

Candidato al Consiglio comunale

con Fondi Progressista PD-AVS