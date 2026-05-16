Nel Programma di Fondi Vera: Costruire finalmente un sistema turistico integrato, adulto e sostenibile

Nei giorni scorsi ha presentato la sua proposta programmatica sul Turismo, settore che il Movimento identifica come uno degli assi strategici fondamentali per il rilancio economico e occupazionale della CittÃ , il Candidato alla carica di Consigliere Comunale nella Lista di Fondi Vera, Giuseppe Capotosto.

Fondi ha il lago, il mare, il Centro Storico, una tradizione enogastronomica straordinaria. Eppure gestiamo il turismo ancora a intuizione, senza dati, senza strategia. E ogni stagione ricominciamo da zero.

Parole che traducono in linguaggio diretto una delle prioritÃ del Programma Elettorale della Coalizione composta da Fondi Vera e CittÃ SiCura che sostiene Francesco Ciccone Candidato alla carica di Sindaco:

Costruire finalmente un sistema turistico integrato, adulto e sostenibile - dichiara Capotosto.

Capotosto ha apportato alcuni contributi specifici al Programma della Coalizione.

Osservatorio Turistico Comunale. Per monitorare i flussi, analizzare i dati, capire chi viene, perchÃ© viene e perchÃ© non torna. In coerenza con la visione del Programma che punta a un modello di sviluppo coordinato e integrato, basato su dati reali e non su intuizioni. "Si governa con i numeri, non a caso."

Tassa di soggiorno digitale. Un sistema automatizzato e trasparente, integrato con i principali portali internazionali come Booking.com e Airbnb, per garantire una riscossione completa, automatica e controllata. L'imposta di soggiorno a Fondi Ã¨ stata storicamente sottoriscossa. E quel poco che Ã¨ stato incassato Ã¨ finito a coprire buchi di bilancio, invece di essere reinvestito nel turismo. "Ogni euro che spetta alla CittÃ di Fondi deve arrivare a Fondi. Senza scuse."

Museo del Gusto. In linea con la proposta programmatica del "Museo Diffuso", uno spazio vivo e dinamico dedicato alle eccellenze enogastronomiche e alla tradizione agricola e agraria del territorio: vino, olio, mozzarella, prodotti del lago, ma anche la cultura contadina della Piana di Fondi, le sue coltivazioni storiche, il legame profondo tra terra e identitÃ locale. Un percorso di cultura e conoscenza attraverso il cibo e il lavoro della terra, capace di animare la Piana e attrarre visitatori tutto l'anno, con un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Un riconoscimento tangibile a quella vocazione agricola che da sempre caratterizza il territorio fondano e che il Programma della nostra Coalizione intende valorizzare e proteggere attraverso l'istituzione della De.Co., il marchio di origine comunale che certifica e tutela i prodotti tipici locali.

MobilitÃ elettrica e turismo sostenibile. Navette green e percorsi ciclabili per collegare lago, Centro Storico e costa. Una proposta che si inserisce nel piÃ¹ ampio Piano di MobilitÃ Sostenibile del Programma, che prevede la realizzazione della ciclovia "Fontana della Volpe â€“ Mare", una rete organica di piste ciclabili e incentivi concreti per la mobilitÃ elettrica. "Per trasformare Fondi in un'esperienza, non in un parcheggio."

Turismo come leva occupazionale. Le proposte di Capotosto si inseriscono anche nella visione sul lavoro contenuta nel Programma: il settore turistico Ã¨ esplicitamente indicato come uno degli ambiti con le maggiori potenzialitÃ , ad oggi inespresse, per generare nuova occupazione. Costruire un turismo strutturato significa anche creare posti di lavoro stabili, tutto l'anno, per i Cittadini di Fondi ed i giovani in particolare.

Fondi non Ã¨ una CittÃ qualunque. Questa CittÃ ha aspettato abbastanza. Non sono qui per gestire l'esistente â€” chiude Capotosto â€” sono qui per cambiare le regole. Fondi non Ã¨ una CittÃ qualunque e non puÃ² avere un turismo qualunque. O lo costruiamo adesso, o resteremo indietro per altri dieci anni. Avanti!.

Fondi Vera e CittÃ SiCura per Francesco Ciccone Sindaco.