Martedì 19 incontro pubblico in piazza Castello con la presenza del senatore Peppe De Cristofaro

Fondi, al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la elezione del Sindaco, è tra le realtà economiche più importanti della Provincia di Latina, soprattutto per la massiccia presenza del comparto agroalimentare, sua naturale vocazione. Comparto agroalimentare che, però, non esaurisce le sue molteplici potenzialità, sia in campo economico che sociale e culturale. Fondi, dopo anni di egemonia amministrativa, in cui è da tempo è intrappolata, prova a “cambiare musica” con il fronte Fondi Progressista , che vede impegnati, in prima persona, esponenti di Alleanza Verdi Sinistra, offrendo e condividendo un progetto per “Una città più giusta”, dove i diritti, di tutti, possano essere riconosciuti, dove i giovani non siano costretti ad andare via, dove la sanità pubblica venga effettivamente difesa, dove la cultura e la formazione tornino ad essere accessibili a tutte e tutti, dove il lavoro venga tutelato. Una Città più giusta, perché più solidale e più inclusiva, che combatta le diseguaglianze e la precarietà, che offra, a tutti, i servizi pubblici essenziali, non per “clientelismo” ma quale riconoscimento di un diritto che appartiene a tutti.

Per questo, Martedì 19 maggio alle ore 18,30, in Piazza Duomo, il Senatore Peppe De Cristofaro di AVS, il Segretario Regionale di Sinistra Italina, Danilo Cosentino, l’Assessore alla Cultura del III Municipio di Roma, Luca Blasi, incontreranno i cittadini, per parlare e confrontarsi sui temi del lavoro, dei diritti, degli spazi pubblici, di cultura, di formazione e, quindi, di futuro, a sostegno del candidato sindaco Salvatore Venditti e delle candidate e candidati al Consiglio Comunale di Fondi Progressista – AVS.

Giuseppe Bortone

Segretario provinciale Latina – Sinistra Italiana

i candidati al Consiglio Comunale Avs - Giovanna Sposito - Dennis Iavarone - Antonio Maria Conte