Sperlonga: è Luca Prete il vincitore della VII edizione della Via di Ulisse

Il cambio di data ha decisamente funzionato. Sia dal punto di vista quantitativo considerando il numero di presenze al via, sia su quello della qualità con molti atleti di nome che, a dispetto delle concomitanze della domenica, hanno scelto la Granfondo Sulla Via di Ulisse come loro settimanale sfida di MTB. A Sperlonga (LT) coloro che già avevano preso parte a qualcuna o a tutte le sei edizioni precedenti della corsa – tappa dei circuiti New Marathon Lazio e Race Cup Mtb Centro Italia oltre che fase regionale dei Campionati Italiani CSI – sono rimasti davvero colpiti dalle differenze di colori rispetto al passato, quando la gara si svolgeva a ottobre.

Sul filante percorso di 43 km per 1.300 metri il successo ha premiato Luca Prete (Enercol 2Wheels) che in 2h00’41” ha lasciato a 2’11” Antonio Falasca (Carovilli Bike), terza posizione per Mirko Zanni (Momo Bikers) a 2’18”. Fuori dal podio Davide Caroselli (Sessan Bike Sport & Natura) a 3’17” e Daniele Cavese (030ventitre Bike Team) a 3’37”. Si conferma nella prova femminile Cristina Spagnolo (Team Like Mtb Castelli Romani) già vincitrice lo scorso anno che in 2h56’19” ha prevalso per 33’38” su Emanuela Frattaroli (Race Mountain GM Sport Folcarelli).

L’organizzazione dell’Aurunci Cycling Team ha potuto godere del patrocinio dei Comuni di Sperlonga, Itri e Fondi tutti toccati dal percorso come anche del Parco Regionale Riviera di Ulisse che ospitava gran parte dell’impegnativo tracciato tirrenico. Un particolare ringraziamento va anche alle società che hanno collaborato: HGV Cicli Conte Fans Bike, Rebike, Cicloamatori Fondi, GC Itri e Happy Bike. L’esperimento ha funzionato, grazie anche a condizioni climatiche ideali.