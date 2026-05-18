Fondi Vera incontra la Città: il Piano Cultura illustrato da Luca D’Onofrio

La Cultura può essere il vero motore trainante di una rigenerazione urbana che parte dall'utilizzo di spazi al potenziamento di altri. Luoghi che possono diventare o tornare a essere avamposti di socialità. Per produrre e diffondere cultura. Ne abbiamo parlato Sabato pomeriggio con un figlio di questa Città che pur lavorando spesso in giro per l'Italia non ha mai spezzato il cordone ombelicale con la sua terra. E vuole impegnarsi per rilanciarla.

Grazie a Luca D'Onofrio per aver accettato la nostra proposta. È uno dei Candidati di Fondi Vera alla carica di Consigliere Comunale ma soprattutto un Amico vero che può dare tanto alla nostra Fondi. Grazie a Francesca D'Onofrio, che è stata pronta a rimettersi in gioco per portare nelle Istituzioni le sensibilità di una Città Amica delle Famiglie e dei più piccoli. Ne parleremo Mercoledì pomeriggio in un altro apposito incontro - commenta Francesco Ciccone sui suoi canali social.

La Cultura costituisce un elemento fondante della vita umana che agisce come un vero e proprio ecosistema. Costituzionalmente riconosciuta come Patrimonio Storico Identitario, non è solo un insieme di saperi, ma costituisce un “asse strategico” che orienta le scelte della Comunità nei suoi molteplici ambiti. Possiamo considerarla come “il tessuto di relazione” tra economia e territorio, capace di generare crescita e sviluppo, attrazione di risorse dall’esterno. Pertanto richiede un indirizzo di scelte politiche multisettoriali dentro un modello di sviluppo socio-economico coordinato ed integrato.

La Città di Fondi gode di un inestimabile patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico, paesaggistico. Ed è a tale giacimento che occorre rapportarsi, promuovendo e sostenendo ricercatori, le Associazioni che operano nei vari settori artistici, culturali, onde elaborare le proficue linee di indirizzo e di attuazione- ha detto in occasione dell’incontro tenutosi Sabato il Candidato Luca D’Onofrio.

L’obiettivo è quello di concentrarci sui luoghi nei quali diffondere la pratica quotidiana della Cultura: la strada, le piazze, i parchi, spazi pubblici indoor e outdoor. Portare la Cultura tra la gente, in luoghi inaspettati e insoliti. Moltiplicare i luoghi di produzione culturale sul territorio comunale, con attenzione alle periferie ed ai giovani - ha aggiunto Francesco Ciccone.

L’offerta culturale non può prescindere dal potenziamento della Biblioteca Comunale. La “Dan Danino Di Sarra” deve essere fornita periodicamente di volumi aggiornati nei vari settori bibliotecari, ma ha bisogno anche di implementare il proprio orario di apertura. Come abbiamo più volte sollecitato negli anni. Sarà nostra premura predisporre anche un'apertura il Venerdì pomeriggio ed il Sabato mattina della struttura e lo studio di ulteriori orari di apertura che favoriscano realmente le esigenze della sua utenza.

Fondi con Ciccone Sindaco darà nuovamente vita al Premio Fondi La Pastora, lavorerà per il prestigioso riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura, darà un tetto alla Casa della Cultura: questi tre obiettivi di caratura nazionale racchiusi nel Piano Cultura illustrato da Francesco Ciccone e Luca D’Onofrio.

Il Programma della Coalizione che sostiene Francesco Ciccone presenta una serie di interventi e proposte concrete per “coltivare Cultura”, alcune anticipate durante l’incontro. Il prossimo appuntamento tra la gente è previsto per Martedì 19 alle ore 19, in Largo Ippolito de Medici all’Antipapa, con la Presentazione del Programma Amministrativo e delle Candidate e dei Candidati delle Liste “Fondi Vera” e “Città SiCura”.