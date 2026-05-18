La terracinese Chiara Sciscione vince l'VIII edizione del "Festival del Magazzino"

Ãˆ Chiara Sciscione la vincitrice dellâ€™8Â° Festival del Magazzino, contest canoro riservato ai giovani artisti emergenti, andato in scena a Fondi sabato 16 maggio.

Con la cover del brano VoilÃ di Barbara Pravi, Chiara Sciscione si Ã¨ aggiudicata lâ€™ottava edizione del Festival del Magazzino 2026, contest canoro organizzato dallâ€™APS il Magazzino Fondi, con il patrocinio di SIAE e Comune di Fondi.

Chiara Sciscione, 18 anni, di Terracina, artista completa, studia da anni canto, danza classica e moderna e recitazione presso la scuola di musical Le nuove proposte di Terracina e ha svariate esperienze, tra cui spicca lâ€™esibizione del 2024 nei Giardini vaticani in occasione del compleanno di Papa Francesco.

Al secondo posto la fondana Irene De Arcangelis, giÃ vincitrice del Festival del Magazzino Kids 2025; sul gradino piÃ¹ basso del podio i No Panic, band di Terracina. Mai come questâ€™anno un podio di altissimo livello, con artisti che, nonostante la giovanissima etÃ , vantano giÃ numerose esperienze in giro per il Lazio e non solo.

Sotto lâ€™egida del patrocinio di SIAE, sono stati premiati i brani originali presentati in gara: il vincitore di categoria Ã¨ stato lâ€™artista romano Chino, che con la sua Lâ€™Isola che non câ€™Ã¨ si Ã¨ aggiudicato anche il premio per il miglior testo. Il miglior arrangiamento Ã¨ stato invece appannaggio di Alyssa, 18 anni di Sonnino, che ha presentato il brano Mio.

A vincere il titolo di Miglior cover Ã¨ stato Michael Dâ€™Alesio che ha interpretato Stelle di Geolier; Premio per il miglior spettacolo a Gabriele Gallinari e Premio della Commissione artistica a Lucrezia Palmigiani.

Ospiti della serata sono stati il campione uscente e idolo di casa Pestifero, che ha presentato il suo ultimo singolo Pluto, Henrieta con Club X2 e Dario Pietrosanto con Aerei di carta - questâ€™ultimo insignito anche del Premio alla carriera - Festival del Magazzino. Tutti e tre sono cantanti di Fondi che hanno partecipato al Festival negli anni passati e che sono rimasti legati alla kermesse. Inoltre si sono esibite anche le due vincitrici del Festival del Magazzino Kids Giulia Maria Di Mugno e Virginia Pino e Paolo Mazza, reduce da The Voice Kids.

Davanti alla sala gremita del Centro multimediale Dan Danino Di Sarra di Fondi, si sono esibiti in totale 27 artisti, provenienti da tutto il basso Lazio, regalando agli spettatori una serata piena di emozioni e di talento, che non puÃ² ridursi ad una - pur sempre necessaria - classifica finale: Beatrice Antonelli, Carol, Claudia Cerullo, Chiara Chiapponi, Giuls, Oye Gad, Irene Di Fazio, Jess, Giulia Maiello, Angelica Onofri, Sofia Turcato, Gabriele Dalano, FED3.

Grande la soddisfazione della Commissione artistica dellâ€™associazione organizzatrice, APS il Magazzino Fondi: