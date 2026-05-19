Venerdì 22 l’evento finale del progetto promosso da Decant: La scuola incontra i sapori del territorio

Si terrà venerdì 22 maggio, presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra di Fondi, l’evento conclusivo della terza edizione del progetto “La scuola incontra i sapori del territorio”, promosso dall’associazione Decant con il patrocinio del Comune di Fondi e della Camera di Commercio Frosinone Latina, in collaborazione con Informare – Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina e Banca Popolare di Fondi.

L’iniziativa, realizzata dal 17 aprile al 22 maggio 2026, ha coinvolto oltre 250 alunni delle scuole primarie degli istituti comprensivi della città di Fondi in un percorso educativo dedicato, quest’anno, al mondo del cioccolato e alla conoscenza delle sue materie prime, delle lavorazioni e del valore di un consumo consapevole.

Hanno aderito al progetto gli Istituti Comprensivi “Sottotenente A. Aspri”, “Milani”, “Amante” e “Garibaldi”, protagonisti di un percorso articolato tra attività in aula, visite esperienziali presso il produttore, momenti laboratoriali e test conclusivi.

Attraverso approfondimenti didattici e attività pratiche, gli studenti hanno avuto modo di conoscere il ciclo produttivo del cioccolato, sviluppando al tempo stesso capacità creative, manuali e relazionali. Particolarmente significativa l’esperienza vissuta durante le visite guidate presso il laboratorio produttivo, dove i ragazzi, accompagnati da un maestro cioccolatiere, hanno potuto osservare da vicino le diverse fasi della lavorazione, sperimentando direttamente la realizzazione e la personalizzazione della propria barretta di cioccolato, ricevendo infine il diploma di “cioccolatiere per un giorno”.

La giornata conclusiva di venerdì 22 maggio rappresenterà il momento finale di condivisione del progetto, con la premiazione degli alunni partecipanti e degustazioni gastronomiche curate da chef e pasticceri del territorio, a testimonianza del legame tra formazione, cultura del cibo e valorizzazione delle eccellenze locali.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’importanza di percorsi educativi capaci di mettere in relazione scuola, territorio e filiere produttive, coinvolgendo i più giovani in esperienze formative concrete e partecipate.