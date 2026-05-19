Per de Parolis il lago Ã¨ una prioritÃ  e necessita di tutela dallâ€™inquinamento e valorizzazione turistica

Il lago di Fondi non puÃ² essere visto come una problematica perchÃ© non solo Ã¨ per noi fondani il luogo dellâ€™anima ma anche un luogo da valorizzare sotto diversi punti di vista. - Tonino de Parolis, candidato a sindaco della Lega e della civica Il Giardino degli Aranci, torna su uno dei punti critici del territorio - spesso trascurato da ogni amministrazione, sebbene sia unâ€™oasi verde dichiarata Monumento naturale - aggiunge.
Nel programma del candidato a sindaco il Lago di Fondi Ã¨ un punto saldo, quasi di riferimento, per le future strategie ambientaliste, turistiche, sportive ed ecologiche.
Spesso a forza di guardare il nostro ombelico dimentichiamo le periferie, non solo quelle bistrattate che hanno penuria dei piÃ¹ basilari servizi ma anche le bellezze che non vengono tutelate e valorizzate - dice. E de Parolis parte dalle basi, dalla rete fognaria: Nonostante i progressi degli ultimi anni, alcune zone di Fondi non sono ancora servite dalla fognatura pubblica. In certi casi, capisco che completare la rete Ã¨ tecnicamente molto difficile o non economicamente sostenibile ma Ã¨ un intervento obbligatorio e fondamentale da attivare. Nello specifico, il Lago di Fondi soffre di problemi di inquinamento legati proprio a scarichi abusivi e depuratori non a pieno regime. Nel 2025 Legambiente ha rilevato il lago inquinato: questo non Ã¨ tollerabile per unâ€™oasi verde che combina acqua e vegetazione, dove coesiste una fauna e una flora di pregio.
De Parolis torna a puntare il dito sulla mancanza di responsabilitÃ , che Ã¨ divisa tra troppi enti â€” Comune, Ente Parco, Consorzio di Bonifica, ASL, Acqualatina, aziende agricole â€” e quando la responsabilitÃ Ã¨ di tutti, non la prende nessuno.
Il Contratto di Lago Ã¨ la soluzione, perchÃ© Ã¨ un accordo formale e vincolante che obbliga ogni ente a fare la propria parte. E questa sarÃ la mia premura appena eletto sindaco: convocare tutti gli enti responsabili entro 30 giorni dall'insediamento, firmare il Contratto di Lago entro 100 giorni e pubblicare ogni tre mesi online i dati ARPA sulla qualitÃ delle acque.
Ed Ã¨ solo da qui che partirÃ unâ€™azione di richiamo turistico, con trekking, birdwatching, passeggiate in canoa, cicloturismo:
Il cosiddetto turismo sostenibile, slow, ecologico e ambientalista presuppone un luogo naturalistico di pregio: il Lago di Fondi lo Ã¨, possedendo anche il suo pesce simbolo, come il cefalo calamita. Le opportunitÃ sono molteplici come si nota: Ã¨ solo una questione di volontÃ e visione, quella che noi abbiamo per migliorare, tutelare, conservare e promuovere oltre che valorizzare un luogo che attende solo di non essere un bene passivo del nostro patrimonio.