Per de Parolis il lago Ã¨ una prioritÃ  e necessita di tutela dallâ€™inquinamento e valorizzazione turistica

Nel programma del candidato a sindaco il Lago di Fondi Ã¨ un punto saldo, quasi di riferimento, per le future strategie ambientaliste, turistiche, sportive ed ecologiche.

Spesso a forza di guardare il nostro ombelico dimentichiamo le periferie, non solo quelle bistrattate che hanno penuria dei piÃ¹ basilari servizi ma anche le bellezze che non vengono tutelate e valorizzate - dice. E de Parolis parte dalle basi, dalla rete fognaria: Nonostante i progressi degli ultimi anni, alcune zone di Fondi non sono ancora servite dalla fognatura pubblica. In certi casi, capisco che completare la rete Ã¨ tecnicamente molto difficile o non economicamente sostenibile ma Ã¨ un intervento obbligatorio e fondamentale da attivare. Nello specifico, il Lago di Fondi soffre di problemi di inquinamento legati proprio a scarichi abusivi e depuratori non a pieno regime. Nel 2025 Legambiente ha rilevato il lago inquinato: questo non Ã¨ tollerabile per unâ€™oasi verde che combina acqua e vegetazione, dove coesiste una fauna e una flora di pregio.