Il 31 maggio e il 1 giugno lo spettacolo "Pezzi Unici" composto da quattro atti unici e inediti

Un mese di intensa attività teatrale per l’Associazione Imperium che, dopo il debutto assoluto del 27 marzo, ha consolidato in soli due mesi una significativa continuità produttiva e formativa: l’8 maggio con il supporto alla produzione dello spettacolo “Io sono J.J Black”, il 23 maggio con “Il tribunale delle favole” realizzato dalla classe junior, il 25 maggio con “Sogno d’un sogno di mezza estate” e il 31 maggio alle ore 19:00 e il 1° giugno alle ore 20:30 presso il Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra” di Fondi con “Pezzi Unici”, uno spettacolo composto da quattro atti unici inediti scritti e diretti da tre registi differenti, di cui due al debutto assoluto: Leandro Delgado e Dani Marsella, affiancati da Tiberio Ettore Muccitelli, presidente dell’associazione.

Il progetto Imperium si inserisce in un percorso di attività continuative che, a partire dal debutto del 27 marzo, ha visto l’associazione impegnata in una programmazione serrata, un calendario che conferma la natura non episodica del lavoro dell’associazione, orientato alla formazione e alla pratica scenica costante degli allievi, inseriti in un processo che integra studio e messa in scena.

Imperium promuove infatti un percorso gratuito di formazione attoriale e registica, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere economiche che limitano l’accesso dei giovani al mondo dello spettacolo. Il programma, realizzato con il supporto di professionisti del settore, include recitazione, canto, movimento scenico, scherma teatrale e drammaturgia.

La formazione teatrale non deve essere un privilegio riservato a pochi, ma un’opportunità accessibile a chiunque abbia una storia da raccontare o un talento da scoprire - afferma Muccitelli.

“Pezzi Unici” rappresenta la sintesi di questo percorso, configurandosi come esito artistico e formativo di una stagione teatrale intensa, che ha visto la crescita progressiva dei partecipanti attraverso esperienze sceniche concrete.

Le prossime rappresentazioni sono in programma il 31 maggio alle ore 19:00 e il 1° giugno alle ore 20:30 presso il Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra” di Fondi.

INFO E PRENOTAZIONI 3454493205/3201832624.