Il Direttivo di Fondi Vera: Il Progetto continua. L'impegno continua

Grazie a tutte le Cittadine e a tutti i Cittadini che hanno scelto di sostenerci e di rinnovare la loro fiducia nel nostro Progetto civico. Con 1239 voti di Lista al Movimento, pari al 5,77%, e oltre 2230 consensi raccolti dal Candidato alla carica di Sindaco Francesco Ciccone, che ha cosÃ¬ superato la soglia del 10%.

La riconferma in Consiglio Comunale ha per noi un peso specifico: Ã¨ stata costruita attraverso il lavoro quotidiano sul territorio e il rapporto diretto con le persone. Il consenso raccolto da una Coalizione autenticamente civica ha un valore particolare, perchÃ© nasce da un legame concreto con la CittÃ e con chi la abita.

Il nostro ringraziamento va a chi continua a scegliere un modo di fare Politica, vicino ai bisogni reali della ComunitÃ . Grazie a questa fiducia continueremo a portare avanti le nostre idee, dando voce a quella parte di CittÃ che ha creduto in noi e che merita una rappresentanza seria e determinata, tutelando allo stesso tempo anche chi non ci ha scelto. PerchÃ© Ã¨ cosÃ¬ che siamo fatti.

Un ringraziamento speciale va alle Candidate, ai Candidati, ai Volontari e a tutte le persone che hanno animato questa Campagna Elettorale con grandissimo impegno e passione.

Rivolgiamo i nostri piÃ¹ sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco Vincenzo Carnevale ed alla nuova Amministrazione Comunale, con l'auspicio che possano guidare Fondi con equilibrio ed attenzione verso tutta la ComunitÃ . Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo con coerenza e spirito costruttivo, restando dalla parte dei Cittadini.

Il Progetto continua. L'impegno continua.

Con umiltÃ , con passione e con lo stesso amore per Fondi che ci ha mossi fin dall'inizio. Fondi Vera c'Ã¨ stata, c'Ã¨ e ci sarÃ . Questa Ã¨ la promessa piÃ¹ importante che possiamo fare a tutte le persone che hanno barrato la X sul nome di Francesco Ciccone, sul nostro simbolo e su quello di CittÃ SiCura.