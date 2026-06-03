Elevate sanzioni per irregolaritÃ  ad un'azienda agricola durante controlli dei Carabinieri

Nella mattinata dello scorso 29 maggio, i Carabinieri della Tenenza di Fondi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, sotto la direzione dellâ€™Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo presso unâ€™azienda agricola impegnata nella coltivazione di ortaggi, nellâ€™ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato.

Allâ€™esito delle verifiche, la titolare dellâ€™azienda, una donna di 42 anni del posto, Ã¨ stata deferita in stato di libertÃ per la mancata adozione della cassetta di primo soccorso, per lâ€™assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie dei servizi igienici destinati ai lavoratori nei campi e per non aver predisposto locali adibiti a spogliatoi separati per genere.

Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 4.800 euro.

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno accertato che lâ€™azienda era priva della cassetta di pronto soccorso obbligatoria, che i servizi igienici messi a disposizione del personale nei campi non risultavano in condizioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente e che non era stata effettuata la separazione tra uomini e donne nei locali adibiti a spogliatoio.

Nel corso del controllo sono stati inoltre identificati tre lavoratori di nazionalitÃ indiana, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale e assunti nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.