Il Fotografo Vincenzo Bucci regala oltre 200 foto e video al Polo Multimediale Pietro Ingrao

Sono state donate nei giorni scorsi dal fotografo amatoriale di Fondi, Vincenzo Bucci, al Polo Multimediale Pietro Ingrao, circa 200 tra foto e video scattate negli ultimi venti anni a Roma, a Fondi ed a Lenola in occasione di incontri ed iniziative a cui aveva preso parte il prestigioso leader della sinistra italiana ed ex Presidente della Camera dei Deputati.

In particolare si tratta di foto scattate nelle seguenti occasioni:

Cerimonia del 30 marzo 2010 a Roma presso la Camera dei Deputati in occasione del 95^ compleanno di Pietro Ingrao alla presenza del Presidente della Repubblica , Giorgio Napolitano , del Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini , del filosofo Mario Tronti e delle più alte cariche dello Stato e dei rappresentati delle Forze Politiche;

“Auguri Pietro”, Festa per il 95^ compleanno di Pietro Ingrao il 31 marzo 2010 a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, con l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna , letture di Anna Bonaiuto e di Giovanni Lombardo Radice e della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Lenola;

“Tra due Secoli – da Chaplin a Obama, conversazione con Pietro Ingrao” a cura di Carlo Lizzani ed Ettore Scola , a Fondi il 18 aprile 2009;

“Auguri Pietro”, festeggiamenti in occasione del ’97 compleanno di Pietro Ingrao, a Lenola il 5 aprile 2012;

“Non mi avete convinto – Pietro Ingrao un eretico”, proiezione in anteprima nazionale del film documentario presentato alla 69^ edizione del Festival Internazionale del cinema di Venezia, a Lenola il 9 settembre 2012 con Filippo Vendemmiati ed altri;

Cerimonia in occasione dei funerali di Pietro Ingrao a Lenola il 30 settembre 2015

Inaugurazione del “Polo Multimediale Pietro Ingrao”, a Lenola l’8 novembre 2025 con Goffredo Bettini, Bruna e Guido Ingrao

Vincenzo Bucci è un fotografo amatoriale, promotore di numerose iniziative di formazione e divulgazione dell’arte della fotografia a Roma, dove nel 1988 ha fondato il laboratorio “Iris”, ed a Fondi, dove nel 2013 ha fondato l’Associazione culturale FotograficheMenti, di cui è Presidente ed è promotore dal 2019 della “Casa della Cultura” a Fondi, insieme ad altre 19 Associazioni del territorio.

Le foto e video donate da Vincenzo Bucci, arricchiscono l’ampio patrimonio di foto, video ed audio già raccolto nel “Polo Multimediale Pietro Ingrao”, disponibile a tutti per la loro visione ed ascolto, e saranno presto inserite ed arricchiranno ulteriormente la galleria fotografica nel portale “PietroIngrao.eu”.

Per chi fosse interessato a visitare il POLO MULTIMEDIALE PIETRO INGRAO, sito a Lenola in Località Passignano n. 39 può prenotare la visita telefonando al numero di tel. 339.3378957 (Marrigo Rosato) o scrivendo alla email: info@pietroingrao.eu.