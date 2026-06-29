Monte San Biagio: concluso il progetto "Unione dei Territori e Valorizzazione delle Eccellenze Turistiche e Gastronomiche"

Due giornate, due momenti complementari e un unico obiettivo: rafforzare il ruolo della XXII ComunitÃ Montana degli Aurunci e Ausoni come ente di coordinamento e valorizzazione del territorio. Il progetto "Unione dei Territori e Valorizzazione delle Eccellenze Turistiche e Gastronomiche", finanziato dalla Regione Lazio, si Ã¨ concluso giovedÃ¬ e venerdÃ¬ scorsi con gli appuntamenti di Lenola e Monte San Biagio, coinvolgendo istituzioni, amministratori, associazioni, produttori e cittadini in un percorso dedicato allo sviluppo condiviso del comprensorio.

GiovedÃ¬ scorso, presso la sede della XXII ComunitÃ Montana a Lenola, si Ã¨ svolta la giornata inaugurale dedicata al confronto istituzionale sulle prospettive di sviluppo del comprensorio attraverso la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, del cicloturismo e dei Cammini del Lazio. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Lenola Ferdinando Magnifico, del presidente della Provincia di Latina e sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale e del sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, sono intervenuti il commissario della XXII ComunitÃ Montana Pietro Forte e l'europarlamentare Salvatore De Meo, membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI). Nel corso del suo intervento, Pietro Forte ha illustrato il ruolo della ComunitÃ Montana quale ente di coordinamento e sviluppo del territorio, ripercorrendo le attivitÃ giÃ avviate, i progetti in corso e le iniziative future, con particolare attenzione al percorso di valorizzazione delle eccellenze turistiche ed enogastronomiche del comprensorio.

VenerdÃ¬, nell'Area Cascata di San Vito a Monte San Biagio, il progetto si Ã¨ aperto alla cittadinanza coinvolgendo associazioni, produttori, realtÃ sportive, culturali e sociali in una giornata dedicata alla scoperta del territorio attraverso natura, benessere, mobilitÃ sostenibile e valorizzazione delle produzioni locali. Il programma ha previsto una passeggiata aperta a famiglie e cittadini, momenti di confronto con le realtÃ del comprensorio e una degustazione delle eccellenze enogastronomiche, guidata dallo chef Fausto Ferrante, ambasciatore della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'UNESCO, che ha illustrato il valore culturale e identitario dei prodotti selezionati e il loro legame con la tradizione gastronomica italiana.

Entrambe le giornate sono state introdotte e moderate da Luana Colabello, assessore del Comune di Monte San Biagio, che ha accompagnato il confronto tra istituzioni, amministratori, associazioni e operatori del territorio, favorendo il dialogo sui temi della valorizzazione del comprensorio e delle opportunitÃ di sviluppo condiviso.

Con questo progetto abbiamo voluto dare un segnale preciso: la XXII ComunitÃ Montana non Ã¨ soltanto un ente impegnato nella tutela e nella valorizzazione del territorio, ma vuole essere sempre di piÃ¹ un punto di raccordo tra Comuni, istituzioni e tutte le realtÃ che ogni giorno contribuiscono alla crescita del comprensorio. Abbiamo scelto di affiancare al confronto istituzionale della prima giornata un momento di dialogo aperto con il mondo dell'associazionismo, dello sport, della cultura, del sociale e delle produzioni locali nella seconda, perchÃ© siamo convinti che lo sviluppo passi dalla capacitÃ di costruire relazioni, condividere progettualitÃ e mettere in rete le energie del territorio. Questo progetto si conclude, ma rappresenta soprattutto l'inizio di un metodo di lavoro che la ComunitÃ Montana intende portare avanti con continuitÃ - dichiara il commissario della XXII ComunitÃ Montana degli Aurunci e Ausoni, Pietro Forte.

PiÃ¹ che il punto di arrivo di un progetto, le iniziative di Lenola e Monte San Biagio rappresentano il punto di partenza di un nuovo percorso per la XXII ComunitÃ Montana degli Aurunci e Ausoni: un ente che guarda al futuro del comprensorio attraverso il dialogo con i Comuni, il coinvolgimento delle realtÃ del territorio e la costruzione di progettualitÃ condivise, nella convinzione che fare rete sia la chiave per valorizzare al meglio le risorse e le potenzialitÃ degli Aurunci e degli Ausoni.