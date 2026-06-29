Successo per il Franciacorta e la gastronomia d'eccellenza protagonisti a Villa Cantarano

Si Ã¨ conclusa sabato sera nella suggestiva cornice di Villa Cantarano la tredicesima edizione di "Franciacorta in Villa", la manifestazione enogastronomica patrocinata dal Comune di Fondi e dal Consorzio Franciacorta promossa e organizzata dall'Associazione Decant, che ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati del Franciacorta e della gastronomia d'eccellenza.

L'evento, che aveva fatto registrare il sold out giÃ nei giorni precedenti, ha richiamato a Fondi partecipanti provenienti da numerose localitÃ del Lazio e delle regioni limitrofe, testimoniando la crescita costante della manifestazione e la sua capacitÃ di coniugare la cultura del vino con la valorizzazione del territorio pontino, delle sue eccellenze gastronomiche e del patrimonio storico-architettonico della cittÃ .

Ad arricchire il programma sono state anche le due masterclass condotte da Umberto Trombelli, che hanno registrato un'ottima partecipazione di pubblico. Il primo appuntamento, "La nostra gastronomia e il Franciacorta", ha approfondito il rapporto tra le eccellenze gastronomiche del territorio e le diverse espressioni del Franciacorta. A seguire si Ã¨ svolta "Decant...iamo la nostra gastronomia", patrocinata dal *Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio enogastronomico del territorio.

Protagoniste della serata sono state le 25 cantine del Consorzio Franciacorta: 1701 Franciacorta, Antica Fratta, Barone Pizzini, Bellavista, Berlucchi Franciacorta, Bosio, Ca' del Bosco, Camillucci, Camossi, Castel Faglia Monogram, Castello Bonomi, Contadi Castaldi, Facchetti, Ferghettina, Freccianera Franciacorta, La Torre, Le Marchesine, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Mosnel, Ricci Curbastro, Tenuta Moraschi, Terra Donata, Uberti e Villa Franciacorta.

Ad accompagnare i calici le proposte gastronomiche preparate da alcune delle piÃ¹ apprezzate realtÃ del territorio e non solo: Antico Mulino e Agricola Marcellino, Antipapa Beato Ristoro, Azienda Agricola Subiaco, Azienda Agricola Onorati, Chocolart Fiortini, F.lli Tazio, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living Banqueting & Catering, Locanda Ercole, MC Michele Chinappi, Norcineria Petrillo, Passione Iberico e Ristorante Riso Amaro, protagonisti di un percorso di degustazione che ha valorizzato il dialogo tra il Franciacorta e la migliore gastronomia locale.

Giunta alla tredicesima edizione, Franciacorta in Villa si conferma un appuntamento capace di promuovere la cultura del vino, sostenere le eccellenze gastronomiche del territorio e contribuire alla valorizzazione turistica di Fondi, rinnovando un format che anno dopo anno continua a crescere per qualitÃ , partecipazione e prestigio.