Monte San Biagio: per Di Cola la Rottamazione dei tributi comunali Ã¨ una scelta di responsabilitÃ  che aiuta cittadini e imprese

Dopo l'approvazione in Consiglio comunale della delibera che consente al Comune di Monte San Biagio di aderire alla Rottamazione-Quinquies degli enti territoriali, interviene il vice Sindaco Di Cola, che esprime forte soddisfazione per il via libera al provvedimento da parte dell'assise cittadina.

Â«Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione della delibera con cui il Comune di Monte San Biagio aderisce alla Rottamazione-Quinquies degli enti territoriali - afferma Di Cola, sottolineando come la misura rappresenti - un punto di equilibrio tra equitÃ fiscale, responsabilitÃ amministrativa e attenzione verso le difficoltÃ che molte famiglie e imprese hanno attraversato negli ultimi anni.

Secondo l'esponente di maggioranza , il provvedimento offre una concreta opportunitÃ ai contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria, consentendo loro di estinguere il debito pagando il tributo dovuto e beneficiando dell'eliminazione di sanzioni e interessi previsti dalla normativa. Di Cola respinge inoltre l'idea che si tratti di un condono:

Non si tratta di una sanatoria indiscriminata, ma di uno strumento di buona amministrazione che favorisce il recupero di crediti che, in molti casi, risultano ormai di difficile riscossione e che rischierebbero di rimanere soltanto iscritti nei bilanci dell'Ente - spiega.

Nel suo intervento, il vice Sindaco richiama l'importanza strategica della proposta approvata dal Consiglio. Il vero obiettivo, infatti, non Ã¨ rinunciare a una parte degli accessori del credito, ma trasformare somme che rischiano di rimanere inesigibili in entrate reali per le casse comunali. Un risultato che consentirebbe di migliorare la capacitÃ di riscossione dell'ente, rafforzarne gli equilibri finanziari, ridurre il contenzioso e liberare preziose risorse da destinare ai servizi per la cittadinanza.

Di Cola attribuisce alla misura anche una forte valenza sociale:

Questo provvedimento parla direttamente alle famiglie, agli artigiani, ai commercianti, ai professionisti e alle piccole imprese locali che vogliono mettersi in regola e ripartire - sostiene, ribadendo che una buona amministrazione ha il dovere di creare le condizioni affinchÃ© i crediti possano essere effettivamente riscossi senza soffocare il tessuto produttivo.

Per lâ€™Amministratore comunale , tuttavia, l'approvazione della rottamazione rappresenta soltanto il primo passo di un percorso piÃ¹ ampio di riforma e modernizzazione delle entrate comunali. Tra gli obiettivi futuri indica l'adesione alla Definizione agevolata per le posizioni non ancora affidate alla riscossione coattiva e l'introduzione della domiciliazione bancaria dei tributi comunali tramite PagoPA.