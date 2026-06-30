Monte San Biagio: discussa mozione per un percorso di approfondimento sulle Torri di Portella e l'ex Gendarmeria

Nel corso del Consiglio Comunale del 29 giugno 2026, le consigliere Casale Ermanna, Marzano Maria e Mirabella Laura hanno presentato una mozione per avviare un percorso di approfondimento sul futuro delle Torri di Portella e dell'ex Gendarmeria, due luoghi che rappresentano una parte importante della storia e dell'identitÃ di Monte San Biagio.

Il dibattito Ã¨ stato serio e costruttivo. Sono emerse idee diverse: dalla possibilitÃ di convenzioni con gli attuali proprietari, all'ipotesi di un'acquisizione pubblica, fino alle preoccupazioni sui costi di recupero e di gestione, tema particolarmente delicato per un Comune che si trova in una fase di riequilibrio finanziario.

La mozione aveva proprio lo scopo di avviare un percorso istituzionale di conoscenza e di valutazione tecnica, economica e urbanistica, favorendo al tempo stesso il dialogo con gli attuali proprietari e impegnando l'Amministrazione ad avviare un confronto con la Regione Lazio, il Ministero della Cultura e gli altri enti competenti, per verificare le opportunitÃ di finanziamento e individuare la soluzione piÃ¹ sostenibile per tutelare e valorizzare questi beni, senza gravare esclusivamente sulle risorse del bilancio comunale.

Nel corso della discussione Ã¨ emersa anche una proposta interessante: estendere il confronto ad altri siti ed edifici di interesse storico presenti sul territorio, avviando una ricognizione complessiva del patrimonio culturale di Monte San Biagio.

Per favorire un percorso il piÃ¹ possibile condiviso, si Ã¨ proposto di rinviare il voto della mozione e di aprire un confronto tra tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza.

L'importante Ã¨ che il tema non si fermi qui. Le Torri di Portella, l'ex Gendarmeria e gli altri beni della nostra storia meritano attenzione, tutela e una prospettiva concreta di valorizzazione.

Continueremo a lavorare con spirito costruttivo, nell'interesse di Monte San Biagio e del suo patrimonio storico.

