Due persone deferite alla Procura per Reati Ambientali: plauso dell'Amministrazione alla polizia locale

La Polizia Locale di Fondi ha deferito due persone alla Procura della Repubblica di Latina per gravi reati ambientali. Grazie a interventi rapidi, controlli mirati e attività investigative puntuali, gli agenti hanno inferto un duro colpo all’abbandono illecito di rifiuti, a tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della salute pubblica.

Due gli episodi accertati.

Dal rogo alla discarica abusiva in zona San Raffaele

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a un presunto abbruciamento di sterpaglie. Una volta giunti sul posto, hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto su un terreno confinante, dove erano stati accumulati illegalmente mobili, calcinacci e scarti edili.

L’uomo presente sul terreno è stato denunciato a piede libero, mentre l’area interessata è stata sottoposta a sequestro.

L’indagine “vecchio stile” in periferia

Nel secondo caso, il proprietario di un fondo agricolo ha denunciato il ritrovamento, sul proprio terreno, di una grande quantità di rifiuti abbandonati.

Gli agenti della Polizia Locale hanno analizzato minuziosamente il materiale rinvenuto, alla ricerca di tracce, documenti e ogni elemento utile all’identificazione del responsabile. L’attività investigativa ha consentito di stringere il cerchio attorno a un uomo di Fondi che, messo di fronte alle evidenze raccolte, ha confessato il reato.

Il Comandante della Polizia Locale ha espresso soddisfazione per l’esito delle operazioni, confermando che sono in corso ulteriori indagini nel settore ambientale. Ha inoltre rivolto un appello ai cittadini:

Il nostro territorio va difeso strenuamente. Esorto tutta la cittadinanza a collaborare con noi segnalando tempestivamente ogni tipo di reato ambientale.

Sull’attività svolta è intervenuto il Sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, che ha espresso apprezzamento per il lavoro della Polizia Locale:

Desidero rivolgere un plauso sincero al Comandante e a tutto il Corpo della Polizia Locale per l’importante attività svolta. Questi risultati dimostrano attenzione, professionalità e presenza concreta sul territorio. L’abbandono dei rifiuti e i reati ambientali non sono semplici gesti di inciviltà: sono comportamenti gravi, che danneggiano la città, compromettono il decoro, mettono a rischio l’ambiente e offendono tutti quei cittadini che ogni giorno rispettano le regole. L’Amministrazione continuerà a sostenere con determinazione ogni azione utile a contrastare questi fenomeni, perché la tutela del territorio è una responsabilità collettiva.

Anche l’assessore all’Ambiente, Roberta Muccitelli, ha sottolineato l’importanza dei controlli e della collaborazione dei cittadini:

La lotta all’abbandono dei rifiuti passa certamente attraverso i controlli, ma anche attraverso una maggiore consapevolezza da parte di tutti. Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro prezioso svolto e per l’attenzione costante verso il territorio. Chi sporca, abbandona o smaltisce illegalmente rifiuti danneggia l’intera comunità e vanifica l’impegno di tanti cittadini corretti. Continueremo a lavorare per rafforzare la prevenzione, la sensibilizzazione e il presidio del territorio, perché Fondi merita rispetto, cura e responsabilità.

L’Amministrazione comunale rinnova quindi l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente situazioni sospette, abbandoni di rifiuti e condotte illecite, collaborando con le autorità competenti per difendere insieme l’ambiente e il territorio comunale.

Si precisa che, per le persone deferite, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.