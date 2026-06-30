Sperlonga: dal 2 al 5 luglio torna Libridamare con quattro serate di cultura

Da una rotta all’altra, un viaggio culturale che prosegue all’insegna delle parole, degli incontri e della condivisione: dal 2 al 5 luglio “Libridamare a Sperlonga” riapproda nel borgo marinaro. Ogni sera, dalle ore 21, il pubblico potrà assistere a presentazioni, dialoghi e riflessioni con gli autori e gli ospiti dell’edizione 2026 della rassegna, quattro giornate di eventi gratuiti tra attualità, ambiente, storia e letteratura. A fare da sfondo alla manifestazione sarà ancora una volta il Porto di Sperlonga, e nello specifico la banchina Capovento.

L’appuntamento di apertura, giovedì 2, è con il saggio di Anna Foa “Mai più” (Editori Laterza), in cui l’autrice affronta i temi di Israele, del genocidio di Gaza e dell’antisemitismo. Una riflessione tra passato e presente che parte da un interrogativo: mai più per gli ebrei o mai più a ogni altro genocidio, chiunque ne possa essere vittima? Nel corso della presentazione la scrittrice, storica e già docente dell’università La Sapienza di Roma dialogherà con l’antropologa Sara Tagliacozzo.

Venerdì 3 luglio sarà la volta di un viaggio ideale dalle dune agli abissi, alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità del Mediterraneo con “Ventimila specie (o quasi) sotto il mare” (Sperling & Kupfer). Un’esplorazione tra «specie ancora non descritte, adattamenti inimmaginabili e animali dalle morfologie degne dei più assurdi B-movie di fantascienza» guidata dall’autore Andrea Bonifazi, ecologo marino, ricercatore e divulgatore, creatore della seguitissima pagina social Scienze Naturali.

Sabato 4 spazio alla narrativa con “I giorni pari” (Arkadia Editore), romanzo di Maria Caterina Prezioso, che ha partorito una storia di donne, memoria e resilienza ambientata tra Roma e Sperlonga durante il fascismo, la Seconda guerra mondiale e gli anni della ricostruzione. Sarà una presentazione a più voci, con gli attori teatrali Luca Negroni e Andrea Rega e le musiche dal vivo del pianista Mario Cardinale e del trombettista Carlo Pietrosanto.

Domenica 5 la rassegna si concluderà con “Gatsby. Lezioni fuori rotta su un classico americano” (Jimenez edizioni). Sul palco salirà l’autore e traduttore Nicola Manuppelli, intervistato da Giorgio Anastasio, direttore artistico di Libridamare a Sperlonga. Una serata dedicata a un racconto critico de “Il grande Gatsby” che segue percorsi inattesi e sorprendenti, ribaltando le interpretazioni più consolidate del romanzo capolavoro di Francis Scott Fitzgerald. Il dialogo sarà accompagnato dal pianoforte di Mario Cardinale.

Gli eventi di quest’edizione saranno presentati da Maria Claudia Centola. Le scenografie della location e le grafiche sono a cura, rispettivamente, di Barbara Rossi e Fabiana La Rocca. Promossa dalla società Porto di Sperlonga ed organizzata dalle associazioni Posidonia e Lazio Nuovo ETS con il patrocinio del Comune di Sperlonga, la rassegna cultuale è organizzata in collaborazione con Cooperativa San Leone, Seagame Sport Fisherman, Aria Tacabanda, Terra Solare, Lido Grotta dei Delfini, Iford - Innovation for Rural Development, Hotel Belvedere, Libreria Il Seme, Editori Laterza, Sperling & Kupfer, Arkadia, Jimenez Edizioni e Scienze Naturali.