Grande interesse per la mostra personale di Remo Masella al Chiostro di San Francesco fino al 5 luglio

Prosegue fino a domenica 5 luglio, con un interesse crescente, la mostra personale di scultura lignea dell'artista fondano Remo Masella, allestita nello splendido Chiostro Comunale di San Francesco.

Fin dai primi giorni di apertura, l'esposizione ha registrato una costante e significativa affluenza di visitatori, confermandosi tra gli eventi culturali dell'estate fondana.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Pro Loco Fondi APS con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, sta raccogliendo unanimi apprezzamenti da parte di cittadini, turisti e appassionati d'arte, affascinati dalla qualitÃ delle opere e dalla suggestiva cornice del Chiostro, uno dei luoghi simbolo del centro storico cittadino.

L'inaugurazione ufficiale, svoltasi domenica 28 giugno scorso, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, delle autoritÃ civili e di rappresentanti del mondo associativo locale.

A portare i saluti istituzionali Ã¨ stata la vicesindaco Daniela De Bonis, che ha trasmesso il saluto del sindaco e dell'Amministrazione comunale, sottolineando il valore culturale dell'iniziativa e l'importanza di promuovere e valorizzare gli artisti del territorio.

La mostra raccoglie 110 opere scolpite nel legno, autentica sintesi del lungo percorso artistico di Remo Masella. Ogni scultura racconta una storia, un'emozione, una riflessione, mettendo in evidenza la straordinaria capacitÃ dell'artista di trasformare un materiale vivo come il legno in opere di forte impatto espressivo, nelle quali tecnica, sensibilitÃ e creativitÃ si fondono armoniosamente.

Il continuo afflusso di visitatori e i numerosi commenti di apprezzamento testimoniano come questa esposizione rappresenti un'importante occasione di promozione culturale e di valorizzazione del talento artistico locale, capace di coinvolgere persone di ogni etÃ .

Siamo davvero soddisfatti â€“ dichiara il presidente della Pro Loco Fondi APS, Gaetano Orticelli â€“ per la straordinaria risposta che la cittÃ e i tanti visitatori stanno riservando a questa mostra. Il successo di pubblico conferma quanto sia importante investire nella cultura e offrire spazi di prestigio agli artisti del nostro territorio. Remo Masella rappresenta un esempio di talento, passione e dedizione, e siamo orgogliosi di aver contribuito a valorizzare il suo percorso artistico in un luogo suggestivo come il Chiostro di San Francesco. Invito tutti coloro che ancora non lo hanno fatto a visitare gratuitamente la mostra entro domenica 5 luglio: sarÃ un'esperienza capace di emozionare e di far riscoprire il fascino dell'arte scolpita nel legno.

La Pro Loco Fondi ricorda che l'esposizione resterÃ visitabile gratuitamente fino a domenica 5 luglio 2026, offrendo ancora per pochi giorni l'opportunitÃ di ammirare una collezione unica nel suo genere all'interno di uno dei complessi monumentali piÃ¹ affascinanti della cittÃ .

L'iniziativa si conferma cosÃ¬ un importante momento di incontro tra arte, cultura e territorio, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e artisti possa dare vita a eventi di grande qualitÃ , capaci di promuovere Fondi e il suo patrimonio storico e culturale.