Attiva la piattaforma online sul sito del comune per la Definizione Agevolata Comunale con termini prorogati per presentare la domanda

Lâ€™Amministrazione comunale di Fondi conferma il proprio impegno nel favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti, offrendo strumenti concreti per mettersi in regola e rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione.

Con deliberazione del Consiglio comunale Ã¨ stata infatti disposta la proroga dei termini per aderire alla Definizione Agevolata Comunale, la misura approvata dal Comune di Fondi giÃ nel febbraio 2026 che consente di definire i debiti nei confronti dellâ€™Ente con condizioni particolarmente favorevoli.

I contribuenti interessati potranno presentare la domanda entro il 31 ottobre 2026, mentre il termine per il pagamento dellâ€™importo dovuto in unâ€™unica soluzione, oppure della prima rata in caso di pagamento rateizzato, Ã¨ fissato al 31 dicembre 2026.

Il Comune comunicherÃ ai richiedenti lâ€™accoglimento o lâ€™eventuale rigetto dellâ€™istanza entro il 30 novembre 2026, indicando lâ€™importo dovuto e il piano dei pagamenti previsto.

Per agevolare i cittadini, Ã¨ giÃ disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fondi la piattaforma telematica dedicata alla presentazione delle domande di adesione alla Definizione Agevolata Comunale, attraverso la quale sarÃ possibile inoltrare lâ€™istanza in modo semplice e guidato.

La Definizione Agevolata Comunale rappresenta una scelta fortemente voluta dallâ€™Amministrazione, che giÃ a febbraio 2026 Ã¨ stata tra le prime in Italia a cogliere lâ€™opportunitÃ prevista dalla normativa nazionale per gli enti locali, decidendo di applicare la misura nella forma piÃ¹ favorevole possibile ai contribuenti, con lâ€™eliminazione integrale di sanzioni e interessi.

Accanto alla misura comunale, il Consiglio comunale ha inoltre deliberato lâ€™adesione alla Rottamazione Quinquies, prevista dalla normativa nazionale, limitatamente ai debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune allâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1Â° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Per questa specifica misura, disciplinata esclusivamente dalla normativa statale, i contribuenti potranno consultare i carichi definibili dal 15 ottobre 2026 e presentare la domanda di adesione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, direttamente allâ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il pagamento potrÃ avvenire in unâ€™unica soluzione oppure mediante un piano di rateizzazione fino ad un massimo di 54 rate bimestrali, secondo quanto previsto dalla legge.

Lâ€™approvazione allâ€™unanimitÃ di questo atto â€“ dichiara il sindaco Vincenzo Carnevale â€“ rappresenta un segnale importante di responsabilitÃ istituzionale. Il Comune di Fondi aveva giÃ scelto, con il proprio regolamento, di mettere a disposizione dei contribuenti strumenti utili per favorire la definizione agevolata delle entrate comunali. Con lâ€™adesione alla rottamazione quinquies completiamo e coordiniamo questo percorso, recependo una possibilitÃ prevista dalla legge nazionale e offrendo a cittadini e imprese unâ€™ulteriore occasione per regolarizzare le posizioni pendenti. Non si tratta di un condono generalizzato, ma di una misura che tiene insieme rigore, buon senso amministrativo e attenzione verso chi vuole mettersi in regola.

Con la Definizione Agevolata Comunale siamo stati tra i primi Comuni dâ€™Italia ad intervenire, giÃ a febbraio, cogliendo immediatamente lâ€™opportunitÃ offerta dalla legge e scegliendo una strada ancora piÃ¹ favorevole per i cittadini: eliminare completamente sanzioni e interessi, anzichÃ© limitarci ad una loro semplice riduzione. Oggi completiamo quel percorso con lâ€™adesione alla Rottamazione Quinquies. Ãˆ una scelta politica precisa della nostra Amministrazione: favorire chi vuole regolarizzare la propria posizione, recuperare risorse per il Comune senza aumentare la pressione fiscale e costruire un rapporto di maggiore fiducia tra istituzioni e contribuenti. Governare significa anche offrire soluzioni concrete, e noi continuiamo a farlo con responsabilitÃ , coraggio e senso di equitÃ - dichiara lâ€™assessore al Bilancio e vicesindaco Daniela De Bonis.