Dal 29 luglio al 3 agosto il “Festival di Mezza Estate” con 6 serate tra grande teatro, musica e cinema

Prende ufficialmente il via la quarta edizione del Festival di Mezza Estate, la prestigiosa rassegna culturale che dal 29 luglio al 3 agosto 2026 trasformerà lo splendido Chiostro San Domenico di Fondi nel cuore pulsante dello spettacolo dal vivo.

Con l'apertura ufficiale della biglietteria sulla piattaforma Vivaticket, scatta la corsa ai tagliandi per un cartellone estivo di primissimo livello [context].

La manifestazione, curata con la direzione artistica di Giovanni Pannozzo, si distingue per la sua storica e suggestiva scelta scenica d'autore: l'allestimento di una scena aperta a terra, totalmente priva di palco alto. Gli artisti reciteranno allo stesso livello della platea, azzerando ogni barriera fisica e sfruttando l'architettura e il prezioso patrimonio storico del Chiostro proprio come un palcoscenico naturale, accogliendo gli spettatori a un passo dall'azione per un'esperienza teatrale intima e immersiva.

Questo festival porta avanti da sempre il desiderio profondo di rimettere al centro l'essenza più pura del teatro: l'incontro umano – dichiara il Direttore Artistico Giovanni Pannozzo. – La scelta di far recitare gli artisti a terra, a livello della platea, non è solo una soluzione estetica, ma una precisa dichiarazione d'intenti. Il patrimonio storico del Chiostro San Domenico diventa esso stesso il nostro palcoscenico naturale. Vogliamo che lo spettatore non sia un semplice osservatore passivo, ma che si senta parte viva e vibrante della scena, a un passo dalle emozioni degli attori. È una firma culturale che unisce il talento degli allievi della On Broadway Academy a eccellenze del panorama nazionale e internazionale.

Il cartellone di questa edizione offre un perfetto equilibrio tra produzioni indipendenti, eccellenze del territorio e grandi eventi nazionali, distribuiti in sei appuntamenti unici:

Mercoledì 29 Luglio : L'apertura del festival è affidata ai piccoli allievi della On Broadway Academy con il debutto di "Il Fantasma di Canterville", un classico senza tempo riadattato in una commedia esilarante per tutta la famiglia.

: L'apertura del festival è affidata ai piccoli allievi della On Broadway Academy con il debutto di "Il Fantasma di Canterville", un classico senza tempo riadattato in una commedia esilarante per tutta la famiglia. Giovedì 30 Luglio : Spazio al gruppo adulti dell'Accademia che porterà in scena "Il bar sotto il Chiostro", una commedia travolgente capace di alternare gag bizzarre a momenti profondamente riflessivi ed emozionanti.

: Spazio al gruppo adulti dell'Accademia che porterà in scena "Il bar sotto il Chiostro", una commedia travolgente capace di alternare gag bizzarre a momenti profondamente riflessivi ed emozionanti. Venerdì 31 Luglio : Il Chiostro farà un salto indietro nel tempo con “Back to Vintage”, le atmosfere d’oltreoceano delle Le Satin Dollz insieme a Lorenzo Grilli, per uno show indimenticabile che unisce teatro, musica e danza.

: Il Chiostro farà un salto indietro nel tempo con “Back to Vintage”, le atmosfere d’oltreoceano delle Le Satin Dollz insieme a Lorenzo Grilli, per uno show indimenticabile che unisce teatro, musica e danza. Sabato 1° Agosto : La comicità sarà la protagonista assoluta del sabato sera con il capolavoro della commedia brillante francese "La cena dei cretini", tra equivoci esilaranti e colpi di scena.

: La comicità sarà la protagonista assoluta del sabato sera con il capolavoro della commedia brillante francese "La cena dei cretini", tra equivoci esilaranti e colpi di scena. Domenica 2 Agosto : Il grande evento cinematografico della rassegna. Il festival ospiterà lo speciale 30 anni del film cult "Il Ciclone", che rappresenta l'unica esclusiva assoluta in tutta Italia fuori dalla Toscana a celebrare il trentennale della pellicola questa estate. Ospite d’onore della serata sarà l'attrice Barbara Enrichi, Premio David di Donatello per la sua indimenticabile interpretazione nel film di Leonardo Pieraccioni, che ripercorrerà i retroscena della pellicola in un incontro ravvicinato con il pubblico.

: Il grande evento cinematografico della rassegna. Il festival ospiterà lo speciale 30 anni del film cult "Il Ciclone", che rappresenta l'unica esclusiva assoluta in tutta Italia fuori dalla Toscana a celebrare il trentennale della pellicola questa estate. Ospite d’onore della serata sarà l'attrice Barbara Enrichi, Premio David di Donatello per la sua indimenticabile interpretazione nel film di Leonardo Pieraccioni, che ripercorrerà i retroscena della pellicola in un incontro ravvicinato con il pubblico. Lunedì 3 Agosto: La rassegna si chiuderà con il gruppo ragazzi della On Broadway Academy, che metterà in scena il perfetto e travolgente meccanismo comico di “Sipario, grazie!”.

Data la particolare disposizione della platea a terra, la capienza dello spazio è limitato a soli. Le prevendite ufficiali sono attive sulla piattaforma Vivaticket, dove è possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi o assicurarsi il conveniente abbonamento per l'intera settimana.

Il Festival vede il patrocinio e la speciale collaborazione dell’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi. Inoltre la manifestazione è patrocinata dal comune di Fondi, Regione Lazio, Unione Europea, Repubblica Italiana, FSE, Camera di Commercio Frosinone-Latina e Latina Film Commission.