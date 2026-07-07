Ben 409 episodi di abbandono rifiuti in 5 mesi immortalati dalla videosorvegliata potenziata

Grazie al potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio comunale Ã¨ in corso una fortissima stretta contro il deplorevole fenomeno dellâ€™abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche.

Si tratta di una pratica troppo spesso sottovalutata â€“ commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e lâ€™assessore allâ€™Ambiente Roberta Muccitelli â€“ che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. Tale fenomeno Ã¨ inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa.

In soli 5 mesi sono stati ben 409 gli episodi di abbandono immortalati dalle fototrappole cittadine: una rete allâ€™avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sullâ€™intero territorio comunale.

Un lavoro sistematico, capillare e costante quello messo in essere dagli uomini di via Occorsio coordinati dal comandante Vincenzo Leone che attraversa diverse fasi: visione costante dei filmati, identificazione, analisi del fenomeno in sinergia con il settore Ambiente e lâ€™amministrazione comunale, azione di sanzionamento e repressione.

Abbiamo deciso di divulgare alcuni frame â€“ aggiunge lâ€™assessore allâ€™Ambiente Roberta Muccitelli â€“ allo scopo di anticipare le sanzioni in arrivo e di informare la popolazione affinchÃ© quanto accaduto fino ad oggi non continui a ripetersi.