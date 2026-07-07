Dal 16 al 19 luglio il workshop sulla voce come spazio di consapevolezza: “Dizione italiana e uso della voce”

Dal 16 al 19 luglio, la Sala Carlo Lizzani di Fondi ospiterà il workshop intensivo “Dizione italiana e uso della voce”, promosso da Imperium. Un laboratorio che si colloca nel solco di quella formazione che non si limita alla tecnica, ma indaga il rapporto tra corpo, parola e identità.

Parlare, prima ancora che un’abilità, è un atto di presenza. La voce non è soltanto veicolo di contenuti, ma traccia di chi la emette: ritmo, respirazione, accento, esitazioni. È in questo spazio che si inserisce il lavoro proposto dal workshop, condotto dall’attrice e insegnante Carol Lauro, con un numero ristretto di partecipanti per favorire un approccio diretto e laboratoriale.

Il percorso si svilupperà in quattro giornate intensive, articolate tra mattina e pomeriggio, con un’impostazione che alterna esercizi pratici e momenti di consapevolezza tecnica. Al centro del lavoro, elementi fondamentali della fonetica italiana: articolazione, pronuncia, gestione dei suoni e progressiva riduzione delle inflessioni dialettali.

Ma il laboratorio non si esaurisce nell’aspetto normativo della lingua. Una parte rilevante del percorso è dedicata infatti all’uso espressivo della voce: respirazione, intenzione, ascolto, lettura interpretativa. Elementi che spostano l’attenzione dalla correttezza alla qualità della comunicazione, intesa come relazione.

Il workshop si rivolge a un pubblico ampio: attori, studenti, insegnanti e professionisti che, al di là del contesto specifico, riconoscono nella voce uno strumento quotidiano di lavoro e presenza sociale. Al termine delle quattro giornate è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Accanto a questo percorso, Imperium propone una programmazione estiva dedicata anche ai più giovani, in cui la formazione artistica assume una dimensione introduttiva e progressiva.

Il Corso Estivo Junior di Teatro Musicale, rivolto ai bambini tra i 7 e i 10 anni, offre un primo avvicinamento alla recitazione e al canto, con lezioni settimanali curate dal regista Tiberio Ettore Muccitelli e dalla maestra e pianista Any Delgado. Il percorso si conclude con un saggio finale, a restituzione del lavoro svolto.

Per i più grandi è invece previsto il Corso di Teatro Canzone, articolato in due incontri settimanali. Il laboratorio, condotto dagli stessi docenti, si concentra sul teatro-canzone attraverso lo studio della tradizione di Ettore Petrolini, figura centrale e ancora attuale del teatro italiano. Il percorso culmina in uno spettacolo finale che mette in relazione canto, parola e interpretazione scenica.

Nel complesso, le proposte estive di Imperium si configurano come un sistema formativo che attraversa età e livelli diversi, ma che mantiene un filo comune: l’idea della voce e del teatro come strumenti di crescita personale e di costruzione espressiva.

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