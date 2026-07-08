Il 26 e 27 luglio la rassegna "vivilappia" dedicata alla Regina Viarum.

Il 27 Luglio 2024 il sito seriale "Via Appia. Regina Viarum" è stato ufficialmente iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, diventando il 60° sito italiano riconosciuto. La storica decisione è stata adottata durante la 46ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale a Nuova Delhi, in India. A due anni di distanza l'Associazione Il Quadrato Fondi promuove una Rassegna dedicata alla Via Appia, la prima e più importante delle grandi strade costruite dai Romani il cui tratto tra Fondi e Itri attraversa le spettacolari Gole di Sant'Andrea.

La Rassegna "vivilappia" si svolgerà Domenica 26 e Lunedì 27 Luglio con due distinti appuntamenti. Il primo alle ore 20 di Domenica: una passeggiata nell'area di competenza dell'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, lungo il tratto di Appia tra Fondi e Itri, un percorso pedonale di circa 2,5 - 3 km, immerso nella natura, che conserva l'antico basolato romano e offre un paesaggio di uliveti secolari e macchia mediterranea. A farci compagnia ci saranno lo storico Pino Pecchia e la poetessa Federica Sanguigni.

Il secondo Lunedì 27 alle ore 20,30 nella splendida location del Chiostro di San Domenico, nel cuore del Centro Storico, con la Presentazione del Libro "Le emozioni della Via Appia" di Gian Luca Campagna. Un incontro che servirà a raccontare l'ultima fatica dell'autore pontino ma anche per parlare del valore del riconoscimento ottenuto dall'Appia Antica e del suo potenziale in termini turistici, culturali e sociali per il nostro comprensorio. Ne discuteremo con l'autore del libro, con il Sindaco Vincenzo Carnevale, con il Presidente della Provincia Federico Carnevale, con il Direttore del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Ermenio Corina, il Vice Presidente di Atletico Diritti Avv. Arturo Salerni, il Presidente di Articolo Ventiquattro Avv. Francescopaolo De Arcangelis, la Presidente del Gruppo Locale di Fare Verde Milena Trani. Farà gli onori di casa il Presidente de Il Quadrato Fondi - APS, Alessio Loborgo. Modererà l'incontro il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Abbiamo chiesto a Gian Luca Campagna un pensiero in vista della Rassegna:

Prima di intraprendere un viaggio dovremmo sempre chiederci perché lo intraprendiamo. Qual è il senso. E può sempre essere diverso, perché noi cambiamo nel corso del tempo, mutiamo sentimenti nel corso di un determinato viaggio. Non si può cominciare un viaggio se non si hanno cuori e occhi nuovi come diceva Proust, ma è anche vero che a volte si deve andare perché va compiuto il primo passo, per dirla alla Kerouac. La verità è che forse siamo mossi dalla wanderlust, da quel senso di inquietudine e di spirito curioso che animava i grand tourists alla volta della scoperta dell’Italia. Viaggiare lungo la Via Appia toccando città e luoghi che conosco da quando sono nato è stato diverso proprio perché ho intrapreso il racconto con questo spirito: quello del viaggiatore assetato di conoscenza.

Fondi è una città simbolo della Via Appia: antichissima, ha però uno spirito contemporaneo. I suoi abitanti hanno radici profonde, ma in questi luoghi vedi anche indiani che giocano a cricket nelle piazze: e questo è bellissimo, perché queste scene rappresentano un grado significativo nel processo di integrazione di una società multietnica e multiculturale. Ma il maggiore fascino di questa città risiede nel suo castello piazzato in pianura, nella bellezza del quartiere ebraico, nella selvaggia suggestione che evoca il suo lago e il piacere della tavola. A Fondi ti riempi gli occhi dei colori della bellezza ma rischi anche di riempirti all’inverosimile la pancia di ogni ben di Dio.

La Rassegna gode del Patrocinio di Comune di Fondi, Provincia di Latina, Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, è promossa dalla nostra Associazione in collaborazione con Associazione Articolo Ventiquattro, Fare Verde Fondi, Atletico Diritti e Fondi Cricket Club - Atletico Diritti.