Il 10 e l'11 luglio la cittÃ  accende l'estate con un weekend di emozioni con musica, storia e misteri

La cittÃ di Fondi si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della musica, della cultura e della valorizzazione del patrimonio storico con due appuntamenti inseriti nel programma della quinta edizione de "La Fondi che non ti aspetti â€“ Estate", promosso dalla Pro Loco Fondi. Inserita nel programma dellâ€™Estate Fondana promossa dal Comune di Fondi e negli eventi del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Si parte venerdÃ¬ 10 luglio 2026 con un evento musicale all'aperto in Piazza IV Novembre per un vivace spazio di incontro e condivisione. L'iniziativa, completamente gratuita, Ã¨ rivolta a famiglie, cittadini e turisti appassionati di musica e nasce con l'obiettivo di offrire un luogo di aggregazione capace di coniugare intrattenimento, socialitÃ e valorizzazione del centro cittadino.

Per un'intera serata la piazza diventerÃ il cuore pulsante dell'estate fondana, offrendo spettacolo, musica dal vivo e momenti di svago in un'atmosfera accogliente e coinvolgente. L'evento rappresenta anche un'importante occasione per sostenere il tessuto commerciale locale, favorendo la presenza di residenti e visitatori nel centro della cittÃ e contribuendo alla promozione dell'offerta turistica di Fondi.

Il giorno successivo, sabato 11 luglio 2026, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco, spazio invece alla cultura e alla scoperta del territorio con "La Fondi che non ti aspetti â€“ Trekking urbano alla scoperta delle antiche mura tra misteri e leggende della cittÃ ", un itinerario storico, archeologico e ambientale pensato per raccontare il volto piÃ¹ autentico e affascinante della cittÃ .

L'iniziativa propone una suggestiva camminata serale attraverso il centro storico di Fondi, seguendo il perimetro dell'antico castrum romano e ripercorrendo secoli di storia tra monumenti, vicoli e testimonianze archeologiche. Il percorso prenderÃ il via alle ore 20,00 dal giardino di Villa Cantarano alle spalle della Torretta dâ€™Angolo e toccherÃ alcuni dei luoghi simbolo della cittÃ : il complesso di Villa Cantarano, sede dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il Castello Caetani, il quartiere ebraico della Giudea, la Portella, le antiche mura ciclopiche e medievali, la chiesa di San Martino e il complesso monumentale di San Domenico.

Ad arricchire il trekking saranno racconti, curiositÃ , episodi storici, misteri e leggende che nei secoli hanno accompagnato la vita della cittÃ , offrendo ai partecipanti un'esperienza coinvolgente e immersiva.

La conduzione sarÃ affidata a esperti conoscitori del territorio, che accompagneranno i visitatori lungo l'itinerario descritto nel volume "Passeggiata per Fondi", giunto alla sua terza edizione e pubblicato dalla Pro Loco Fondi, un'opera che rappresenta oggi uno dei piÃ¹ importanti strumenti di divulgazione della storia e delle bellezze cittadine.