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Avvisi di pagamento in fase di notifica per il conguaglio TARI 2025 con scadenze al 31 agosto e 31 ottobre 2026

La Redazione
Comunicati Stampa
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Ãˆ in corso l'emissione degli avvisi di pagamento a saldo del conguaglio Tari (Tariffa sui rifiuti) relativamente all'annualitÃ  2025, con scadenza 31 agosto e 31 ottobre 2026. 

La notifica sta arrivando contestualmente alla Tari 2026 â€“ spiegano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e lâ€™assessore al Bilancio e ai Tributi Daniela De Bonis - a causa del ritardo nella trasmissione dei dati da parte dellâ€™INPS per lâ€™applicazione del bonus Arera, circostanza che non ha consentito di definire anticipatamente il conguaglio e procedere nei tempi ordinari alla relativa formalizzazione contabile.

  • per importi inferiore a 100 euro, verrÃ  inviata una lettera semplice senza aggravio delle spese di notifica;
  • per importi superiori a 100 euro, verrÃ  inviata unâ€™intimazione di pagamento nella quale verranno indicate anche le eventuali rate non pagate del 2025 in maniera che i contribuenti possano regolarizzare, in toto, la propria posizione.

Dal 30 giugno 2026 â€“ concludono il sindaco Carnevale e lâ€™assessore De Bonis â€“ il Comune ha provveduto a bloccare i pagamenti relativi alle rate Tari 2025 ancora aperte. Una scelta adottata per evitare che i contribuenti potessero effettuare, per errore, un doppio pagamento degli stessi importi oggetto di conguaglio o di recupero.

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