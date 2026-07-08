MercoledÃ¬ 15 luglio giornata ecologica a Tumulito con appuntamento alle 8.30 nellâ€™area retrodunale di via Guado I

Volontari, operatori balneari, amministratori, turisti, cittadini: tutti insieme mercoledÃ¬ 15 luglio 2026 per una grande iniziativa di sensibilizzazione ambientale in programma a Tumulito.

Lâ€™appuntamento Ã¨ partire dalle 8:30 nellâ€™area retrodunale di via Guado I. Lâ€™obiettivo della giornata ecologica Ã¨ quello di raccogliere rifiuti e scarti che cittadini e turisti, poco attenti allâ€™ambiente, abbandonano prima di salire in auto e lasciare il litorale indifferenti delle conseguenze.

Una pratica purtroppo molto diffusa che, considerando anche quanto siano difficoltose le attivitÃ di pulizia nellâ€™area retrodunale, mette a rischio lâ€™ecosistema. A guidare il corteo armato di guanti, buste e rastrelli il sindaco Vincenzo Carnevale e lâ€™assessore allâ€™Ambiente Roberta Muccitelli.

Uno degli aspetti positivi della Bandiera Blu â€“ spiegano â€“ Ã¨ che spinge tutti, Comuni, operatori del settore e attivitÃ , ad alzare sempre lâ€™asticella sulle tematiche ambientali. Spinge tutti, con queste iniziative, a fermarsi a riflettersi e a far riflettere il prossimo sullâ€™importanza di proteggere il litorale e dare lâ€™esempio.

Tra gli alleati di questa piccola grande sfida ambientale i Paladini del Territorio della Fondazione UNA (Uomo, natura, ambiente) e la sezione comunale FIDC Fondi-Capratica che parteciperanno alla giornata ecologica organizzata dal Comune di Fondi mettendo a disposizione dispositivi di protezione come guanti da lavoro, pettorine o magliette e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Come lo scorso anno, sostengono attivamente lâ€™iniziativa i lidi MargalÃ¹ e Lâ€™Oasi di Tahiti che da anni si spendono per sensibilizzare la collettivitÃ sullâ€™importanza di rispettare il tratto retrodunale e, di conseguenza, lâ€™ecosistema che ne Ã¨ parte integrante.