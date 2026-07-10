Noi per Fondi ringrazia i cittadini e promette partecipazione attiva alle consultazioni elettorali

1027 cittadini di Fondi hanno scelto di darci la loro fiducia, barrando il simbolo della lista “NOI PER FONDI” per Vincenzo Carnevale Sindaco.

Il nostro grazie più sincero va a tutti le elettrici e gli elettori che hanno creduto nel nostro progetto e ai candidati della lista, che hanno dato il massimo in questa competizione elettorale.

Con il nostro contributo Fondi può vantare di avere come Sindaco una figura di assoluto spessore, mossa da competenza e amore per la città.

Il nostro viaggio non termina qui è appena iniziato.

La lista “NOI PER FONDI” parteciperà attivamente alle prossime consultazioni elettorali (politiche, regionali, europee)

A breve sarà composto il direttivo che sarà rappresentativo di tutto il territorio comunale.

Abbiamo davanti sfide importanti e tanto lavoro da fare con l'entusiasmo che ci ha sempre caratterizzato.

Avanti Insieme guardiamo al futuro!