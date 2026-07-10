Festa all'Istituto "San Francesco" per gli ottimi risultati agli Esami di MaturitÃ 

Lâ€™Istituto San Francesco annuncia con orgoglio la conclusione degli Esami di MaturitÃ , festeggiando i risultati dei propri studenti e il loro straordinario impegno. Tutti promossi i candidati iscritti ai due indirizzi di scuola superiore: al Liceo delle Scienze Umane hanno raggiunto il traguardo undici diplomati, con un 100 che testimonia eccellenza e costanza; al Liceo Scientifico Sportivo ventidue studenti hanno conseguito il diploma, impreziosito da un cento che conferma lâ€™equilibrio tra rigore scientifico e disciplina sportiva.

Questi esiti raccontano di ragazzi che hanno saputo affrontare le prove scritte e orali con serietÃ , senso critico e responsabilitÃ , trasformando la preparazione quotidiana in risultati concreti.

Al centro di questo successo câ€™Ã¨ la forza dellâ€™impegno. Alcuni studenti hanno incontrato difficoltÃ - legate al metodo, allâ€™organizzazione o a momenti personali complessi - ma, sostenuti dai docenti, dallâ€™incoraggiamento delle famiglie e da percorsi di recupero mirati, hanno ritrovato motivazione e fiducia in se stessi. Il cammino non Ã¨ stato sempre lineare: ci sono state giornate faticose, ripetute esercitazioni, simulazioni, pomeriggi di studio condiviso. Proprio lÃ¬, nella perseveranza e nel coraggio di chiedere aiuto, molti hanno scoperto nuove risorse interiori e hanno raggiunto risultati soddisfacenti, spesso oltre le aspettative iniziali. Ãˆ la prova che una comunitÃ educante attenta e presente puÃ² trasformare gli ostacoli in occasioni di crescita autentica.

La tenacia dimostrata dai nostri studenti Ã¨ motivo di sincero orgoglio - dichiara la prof.ssa Monica Fusco, coordinatrice delle gattivitÃ didattiche ed educative dell'Istituto. - Hanno saputo rialzarsi davanti alle difficoltÃ , mantenere la rotta e far fruttare il proprio talento. A loro va il nostro plauso e lâ€™augurio di portare nel mondo lo stesso entusiasmo che li ha guidati fino a qui.

Lâ€™Istituto ringrazia le famiglie per il sostegno costante e i docenti per la guida attenta. Agli studenti diplomati vanno le piÃ¹ vive congratulazioni; a chi prosegue il percorso, lâ€™incoraggiamento a continuare con fiducia: lâ€™impegno ripaga, e questo traguardo - per tutti - Ã¨ solo lâ€™inizio di nuove, importanti mete.

GiovedÃ¬ 9 luglio gli studenti del "San Francesco" hanno festeggiato il diploma, insieme ai loro docenti, con una cena presso il ristorante "La Magnatora".