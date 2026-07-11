Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Monte San Biagio: inaccettabile la situazione della stazione, un'accoglienza che non puÃ² piÃ¹ aspettare

La Redazione
Comunicati Stampa
Condividi su:

Da molti mesi sono in corso i lavori di riqualificazione dell'area antistante la stazione ferroviaria di Monte San Biagioâ€“Terracina Mare. Purtroppo il cantiere procede a rilento e, da tempo, sembra addirittura fermo. Ci auguriamo che l'intervento venga completato al piÃ¹ presto, ma nel frattempo resta irrisolto un problema che ogni giorno crea disagi soprattutto ai visitatori.

La stazione rappresenta il principale punto di arrivo per chi raggiunge in treno Terracina e Monte San Biagio. Eppure, appena usciti dal piazzale, i viaggiatori si trovano senza alcun punto di riferimento: l'infopoint Ã¨ chiuso, non ci sono pannelli con gli orari dei collegamenti di navette o pullman del Cotral.

Ogni giorno assistiamo alla stessa scena: turisti con valigie, famiglie e pendolari che vagano tra le fermate in cerca di informazioni, chiedendo aiuto ai passanti. Ãˆ un'immagine che non rende giustizia a due cittÃ  che fanno del turismo uno dei principali motori della propria economia.

Siamo nel pieno della stagione estiva e questa situazione non Ã¨ piÃ¹ accettabile.

L'accoglienza non si misura soltanto dalla bellezza delle spiagge, del centro storico o dalle iniziative estive. Comincia nel momento in cui un visitatore scende dal treno e deve poter raggiungere facilmente la propria destinazione. Se mancano le informazioni piÃ¹ elementari, tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano.

Ci aspettiamo un intervento immediato delle Amministrazioni comunali di Terracina e di Monte San Biagio affinchÃ© venga garantita un'informazione chiara e facilmente accessibile ai viaggiatori. 

La prima impressione di chi arriva in treno nasce proprio davanti a quella stazione. Ed Ã¨ da lÃ¬ che si misura, prima di ogni slogan, la reale attenzione che riserviamo all'ospitalitÃ  e alla qualitÃ  dei servizi.

Le consigliere di opposizione del Comune di Monte San Biagio:
Casale Ermanna
Mirabella Laura
Marzano Maria

Condividi su:

Seguici su Facebook