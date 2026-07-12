Monte San Biagio: chiarimenti del vice sindaco Di Cola sui lavori alla Stazione ferroviaria

In merito alle recenti affermazioni circolate nelle ultime ore, Ã¨ doveroso fare chiarezza e ristabilire la realtÃ dei fatti con precisione e trasparenza.

Come giÃ ampiamente rassicurato dal Sindaco nel corso dellâ€™ultimo Consiglio Comunale, i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria non hanno subÃ¬to alcuna battuta d'arresto definitiva. L'Amministrazione sta seguendo da vicino l'iter e la continuazione dellâ€™opera Ã¨ pienamente garantita.

Inoltre, l'intervento non si limita ai soli lavori principali, ma prevede una complessiva riqualificazione dellâ€™area adiacente. A tutela del decoro urbano e della legalitÃ , sono giÃ state emanate recentemente specifiche ordinanze di rimozione di strutture prive di titolo urbanistico presenti nella zona. Il nostro obiettivo Ã¨ restituire ai cittadini un'area ordinata, sicura e valorizzata.

Ãˆ fondamentale precisare che lâ€™interruzione del servizio di informazione turistica presso lo scalo ferroviario non Ã¨ imputabile a una scelta o a una negligenza di questa Amministrazione. Le informazioni turistiche dovevano essere garantite da un soggetto privato che aveva in gestione lâ€™infopoint della stazione.

Di recente, Ã¨ stato lo stesso operatore a disdire unilateralmente il servizio, creando un problema improvviso a cui l'Amministrazione ha dovuto fare fronte.

Ci siamo immediatamente attivati per colmare questo vuoto e garantire a visitatori e cittadini l'assistenza che meritano. Abbiamo infatti predisposto l'inserimento del servizio di assistenza turistica all'interno del progetto "Spazio Sviluppo", recentemente finanziato dalla regione Lazio nellâ€™ambito dei fondi europei ( FSE)

Per rendere il servizio operativo ed efficiente nel piÃ¹ breve tempo possibile, Ã¨ stato attivato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di personale qualificato e competente da inserire nellâ€™infopoint.

L'impegno per il territorio, per la sua vocazione turistica e per il ripristino del decoro urbano resta massimo. Alle polemiche strumentali di alcuni consiglieri di minoranza rispondiamo, come sempre, con i fatti, la trasparenza e la ricerca delle migliori soluzioni per cittadini.

Arcangelo Di Cola

Vice Sindaco Monte San Biagio